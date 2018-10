Melissa er faldet pladask for Peter, og derfor har hun sagt ja til et stort spørgsmål.

Melissa Nielsen, som er kendt fra ‘Paradise Hotel’ og ‘Robinson Ekspeditionen’ er ikke i tvivl om, at hun har fundet den mand, hun gerne vil tilbringe resten af sit liv med. Kæresten Peter har fejet benene væk under hende, og nu tager de to deres forhold til et nyt niveau.

– Jeg har efter lang betænkningstid valgt at sige ja til, at vi rykker teltpælene op og flytter til KBH og starter et nyt kapitlet derovre. Mase går og snakker om at starte i ny børnehave og glæder sig meget til at starte og få sit eget værelse også. Og mor starter nyt job 1/12. Glæder mig til at leve med dig skat, og vi får et liv uden at skulle frem og tilbage hver weekend, skriver Melissa på sin Instagram, og overfor Realityportalen uddyber hun:

– Jamen vi flytter som sagt over til Kbh og har fundet en lejlighed med kæresten derover, den er helt ny og på 130 kvm, så begge børn får hver deres værelse, og vi vores eget soveværelse. Så det bliver super godt. Mason glæder sig rigtig meget, han forstår jo så meget nu, og han elsker Peter, så hver gang han ikke har været her, har Mason sagt “Jeg savner Peter mor”, så det er kun dejligt at se og høre. Mynte elsker jo også Peter og er bare glad i hans selskab, og når mor er glad er begge børn også glade. Vi glæder os meget til at starte et nyt kapitel.

Ekskæresten er ikke glad

Det har ikke været en nem beslutning for Melissa at rykke fra Randers og flytte to timer væk, og en af grundene er, at Mason kommer længere væk fra sin far, Mikkel, som er kendt fra ‘For lækker til love’ og ‘Robinson Ekspeditionen’.

Men Melissa kunne ikke leve så langt væk fra sin kæreste på grund af en ekskæreste, og hun understreger, at Mason stadig vil have samvær med sin far hver anden weekend, som han har nu. Ifølge Melissa har beslutningen om at flytte skabt dårlig stemning mellem hende og ekskæresten, selvom hun gerne vil have, at de stadig skal kunne samarbejde og snakke pænt til hinanden.

Melissa og Peter flytter allerede til november, og Melissa starter nyt arbejde i en børnetøjbutik til december. Hun kan næsten ikke vente og er lykkelig for sin beslutning.

– Jeg troede ikke, jeg nogensinde skulle falde så meget for en mand, at jeg ville flytte sammen med ham, men Peter har virkelig overbevist mig og den måde, han er mod os alle tre på, varmer mig hjerte, og jeg ved, det er ham, jeg vil være sammen med og have barn med også, fastslår Melissa.

Se opdateringen på Instagram med billeder af den lille familie herunder.

Vis dette opslag på Instagram Så kan jeg afsløre en kæmpe stor nyhed fundet manden der har slået benene væk under mig, og fået mig til at indse at bo alene ikke altid er det rigtige, og manden der er så god mod mine to guldklumper og de for ham. Så derfor har jeg valgt efter langtids betænkningstid valg at sige ja til vi rykker teltpælene op og flytter til Kbh. Og starter et nyt kapitlet derover. Mase går og snakker om at starte i ny børnehave og glæder sig meget til at starte og få sit eget værelse også. Og mor starter nyt job 1/12. glæder mig til at leve med dig skat og vi får et liv uden at skulle frem og tilbage hver weekend elsker dig skat. #nytkapittel #fremtidmeddig #såflyttervi #lykkelig #nytjob #nydaginstitution #kærlighed#viglæderosallerede#reailty #voresfremtid #ungerneglædersig#morenglædersigogså#mortilto#familie #kanikkevente #dejligfremtidimøde Et opslag delt af Mor Til To (@melissanielsen87) den 17. Okt, 2018 kl. 11.43 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.