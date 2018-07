Mark har fundet ud af, at han har særligt meget tilfælles med en 'Besat af Badboy'-stjerne.

I slutningen af sidste år besluttede ‘Robinson’ og ‘Big Brother’-deltageren Mark Bøgelund sig for, at han ville gå igang med intensiv træning. Han havde et mål om at stille op i konkurrencen ‘Mens Physique’ til et Newcomers-stævne i Herning, som er et debutantstævne for fitness- og bodybuilding, og det er arrangeret af Dansk Bodybuilding og Fitness forbund.

LÆS OGSÅ: ‘Robinson’-Mark åbner op om forholdet til Monique efter Miami-rejse

Mark gik all in på træningen, og da han stillede op i bodybuilder-konkurrencen i slutningen af april, præsterede han at få en flot tredjeplads og kom dermed hjem med en medalje. Herefter satte han sig et nyt mål om, at han vil stille op til DM til september.

LÆS OGSÅ: Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

Reality-hunken er derfor gået igang med intensiv træning igen, og det viser sig nu, at han fået et velkendt ansigt til at træne ham op til DM senere i år. Mark har nemlig slået pjalterne sammen med Nickolas Tobias Hansen, som vi kender fra ‘Besat af Badboys’.

LÆS OGSÅ: CHOK: Forlovet reality-par er gået fra hinanden

»All in og fuld fuc…. smæk de næste 13 uger. Denne flotte fyr Mark Bøgelund, har jeg fået under vingerne til DM18. Lav os lave noget larm,« skriver Nickolas, der arbejder som personlig træner, på sin Instagram sammen med et billede af Mark.

LÆS OGSÅ: Fie Laursen har droppet Frederik: Visse ting kan jeg ikke bide i mig

Mark kommenterer også til opslaget:

»Brænder det hele ned.«

LÆS OGSÅ: Vidste du det? Bros søster har været med i ‘Paradise’

Nickolas var med i første afsnit af ‘Besat af Badboys’, hvor han sammen med sin bror, Mikkel, var på date med Kia fra programmet og hendes veninde. Begge af pigerne var interesserede i Nickolas, men det endte ikke med mere end den ene date, da drengene alligevel viste sig at være for kedelige for Kia og veninden.

LÆS OGSÅ: Fie Laursen tog stoffer i Sunny Beach: Jeg troede bare, det var neglelaksfjerner

Se også opslaget på Nickolas’ Instagram med Mark nedenfor:



All in og fuld fuc.... smæk de næste 13 uger denne flotte fyr @markboegelund har jeg fået undervingerne til #DM18 lav os lave noget larm Et opslag delt af Nickolas Tobias Hansen (@fitbynicko) den 12. Jul, 2018 kl. 1.21 PDT

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-hunk kysser med 71-årig kvinde

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester, vi boller bare

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.