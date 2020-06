På grund af coronavirusset vil der ikke være optagelser til "Robinson Ekspeditionen" i år.

Årets udgave af tv-programmet "Robinson Ekspeditionen" er blevet aflyst på grund af coronavirusset.

Det oplyser Nordic Entertainment Group (Nent) i en pressemeddelelse.

- Vi havde virkelig håbet på, at en udskydelse af optagelserne gjorde det muligt, men Covid-19 er fortsat en global pandemi, og vi vil ikke risikere sikkerheden for vores crew og deltagere, siger Kenneth Kristensen, der er programdirektør for Nent, i en kommentar.

Programmet er blevet sendt hvert år på TV3 siden 1998. Nent Group forventer, at det vender tilbage i 2021.

/ritzau/