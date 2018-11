Reality-deltageren har fundet på en anderledes julekalender.

Tina Vilbrand, som blev kendt i ‘Robinson Ekspeditionen’, har aldrig været bleg for at kaste sig ud i vilde udfordringer, og nu har hun fået en ny idé, som de færreste nok ville gå med til.

»Som altid skal jeg finde på noget sjovt, og helst noget andre ikke gør eller har! Jeg tænker at lave en pakkegavekalender med twist i år. Så vi gør det halve af min røvballe til en pakkegavekalender – den mangler også lidt kulør. Så her har du muligheden for at give en gave til ham/hende, som mener, at de har alt! (eller hvad din bagtanke er), eller hvis du selv fortjener denne gave og dit navn på min balle«, skriver Tina på sin Facebookprofil og fortsætter:

»Der er 24 pladser, og pladsen er på min højre balle. Gaven koster 1000 kroner, og der vil blive trukket lod om rækkefølgen, og hver dag vil dette navn blive offentliggjort med et billede og en lille film-hilsen på Facebook og på dagen.«

“Der er grænser”

Overfor Realityportalen.dk uddyber Tina, hvordan hun kom i tanke om den lidt anderledes pakkekalender.

»Jeg har jo en balle, der er fyldt med tatoveringer i forvejen, og så kunne jeg godt tænke mig at lave lidt fis og ballede, og så kom jeg på idéen sammen med en kammerat. Det var egentlig lidt spontant. Og så tænkte jeg, at pengene skulle gå til indskud til min lejlighed, som jeg får i det nye år. «

»Men nu overvejer jeg faktisk også at give det til noget velgørenhed af en art. Det har jeg ikke lige bestemt mig for endnu,« forklarer Tina og tilføjer, at det dog ikke er alt, hun gider at have på sin røv:

»Slang som “Dumme svin” eller “Jeg skal komme efter dig”, det er ikke så sjovt, synes jeg. Det kunne være sjovere, hvis folk havde et dæknavn eller ville lave ballade med en kammerat eller noget. Så er de hjertelig velkomne. «

»En tissemand på røven gider jeg heller ikke. Så der er lidt grænser for, hvad jeg vil have. Det skal hellere være sjovt eller alvorligt. Ikke noget med skældsord eller sådan – alt med måde,« forklarer hun.



Så hvis du kender en, der ikke ved, hvad de skal ønske sig eller måske bare selv altid har drømt om at komme på enden af en reality-stjerne, så er chancen her altså nu. Se opslaget herunder.







Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen