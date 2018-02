I de kommende måneder skifter Mikkel Boe Følsgaard filmstudierne ud med legestuer og gåture med barnevognen.

København. Søndag aften kunne skuespiller Mikkel Boe Følsgaard sætte punktum for et succesfuldt 2017.

Her modtog den 33-årige skuespiller nemlig en Robert for årets mandlige birolle i en tv-serie for sin rolle i "Arvingerne III".

- Tusind tak, jeg er fuld. Jeg har simpelthen drukket så meget hvidvin, jeg troede overhovedet ikke, at jeg ville vinde, lød det fra skuespilleren.

Fra scenen takkede han også sin kæreste, Freja Friis, for hendes andel i hans succes.

- Jeg ville være ingenting uden hende. Hun er hjemme med vores to børn nu, forklarede Mikkel Boe Følsgaard.

Tidligere på aftenen fortalte han, at hans kæreste vender tilbage på arbejde mandag, og dermed går Mikkel Boe Følsgaard på barsel med parrets andet barn - en pige. Parret har også en søn på tre år.

- Jeg har barsel fra i morgen af, så må vi se, hvor hardcore tømmermænd jeg vågner op med. Det er mig, der tager tjansen fra i morgen af.

- Det bliver noget med en masse gåture og kaffe, meget stille og roligt. Måske nogle legestuer. Jeg tænker, hun skal møde andre børn på sin alder, sagde Mikkel Boe Følsgaard, som også kunne fortælle, at han planlægger at holde barsel i tre måneder.

Dernæst venter opstarten på en ny film.

/ritzau/