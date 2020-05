Lisbet Dahl lader ikke det dårlige humør overtage, selv om Danmarks største revy er udskudt på ubestemt tid.

En stor del af skuespiller Lisbet Dahls somre er siden 1974 gået med at øve og fremføre Cirkusrevyen. Men i år er Danmarks største revy - ligesom så mange andre begivenheder - udskudt på ubestemt tid på grund af coronakrisen.

Den 74-årige revydronning mener dog ikke, at der er grund til at klynke over tabet. For det nytter alligevel ikke noget, fortæller hun i et interview med Ekstra Bladet.

- Det er meget mærkeligt, men det kan jo ikke nytte noget, at vi lader sortsyn og dårligt humør overtage. I stedet glæder jeg mig over, at jeg ikke selv er syg, og at andre, jeg kender, heller ikke er blevet ramt af sygdom, siger Lisbet Dahl til Ekstra Bladet.

Hvad der skal ske med Cirkusrevyen, er endnu uvist.

- Vi nåede at have én prøvedag på Cirkusrevyen, inden Danmark lukkede ned. Og nu ligger alt underdrejet. Men jeg skal have et møde med Bakken i næste uge, siger Lisbet Dahl, der ikke tør spå om, hvad der sker med dette års revy.

Før teaterforestillinger, koncerter og næsten alle andre begivenheder blev aflyst for at mindske spredningen af virusset, havde 100.000 bestilt billet til sommerens revyforestillinger på Bakken. De er nu flyttet til en gang i efteråret.

Men i stedet for at trille tommelfingre i København indtil da er Lisbet Dahl taget i sit sommerhus nord for hovedstaden. Blandt andet for at vinterbade med den lokale vinterbadeklub i Hornbæk, fortæller hun til Ekstra Bladet.

/ritzau/