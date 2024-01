Mandag formiddag stod i traditionernes tegn, da kongefamilien mødte op i Folketingssalen på Christiansborg.

Her skulle kong Frederik nemlig som traditionerne foreskriver meddele til den lovgivende forsamling, at hans moder, dronning Margrethe har abdiceret, og han nu overtager tronen.

Det skete i en kort tale, som blev læst op af statsminister Mette Frederiksen, og som ikke just imponerer retoriker Mette Højen.

»Hvor han i går var nær og hjertelig, så var det her en formel og højtidelig omgang – og meget lidt Frederik,« siger hun til B.T. kort efter talen.

Danmarks nye kongepar, kong Frederik X, dronning Mary og medlemmer af kongefamilien i Folketingssalen for første gang i deres nye officielle roller på Christiansborg Slot i København, mandag den 15. januar 2024.

»Hvis man skal sige noget positivt, så startede han med en hyldest til sin mor,« siger hun.

I talen, som kan ses i videoen herover, står der blandt andet:

»Dronningen haft Danmarks bedste som sit mål. Dronningens kærlighed til hele kongeriget har været gengældt, vi skylder dronningen taknemmelighed.«

I talen omtaler kong Frederik sig selv i majestætisk flertal, og det er en tradition, som ifølge Mette Højen ikke er fulgt med tiden, og som meget vel kan være på vej ud.

»Min mavefornemmelse er, at det er på tide at forny det, og det kan meget vel være kong Frederik, der kommer til at gøre det.«

»Så kan han samtidig droppe den formelle tiltaleform De og blive dus med befolkningen. Det kan jeg sagtens forestille mig, for han er ikke en Des, han er en dus,« lyder vurderingen fra Mette Højen.

