Den erfarne X Factor-dommer fokuserer på at forløse sine deltagere og selv nyde arbejdet med dem.

København. Remee har som dommer og musikalsk mentor medvirket i "X Factor" syv gange - fire af gangene har han bragt sin deltager til tops som vinder af programmet.

Nu ser den 43-årige popproducer og dommerveteran tilbage på "X Factor". Et program, han var med til at starte som dommer, da det løb over skærmen for allerførste gang i 2008, og et program, som han også er med til at lukke ned med finalesæsonen på DR.

Hvad har været den største musikalske oplevelse på scenen?

- Dem har jeg haft virkelig mange af, synes jeg. Det har også meget at gøre med forløbet, tidspunktet og den energi, der kan indtræffe, når en artist har været nogle bestemte ting igennem. Så det, der står klarest i min hukommelse, er selvfølgelig sidste år med Morten Nørgaard (solist i voksenkategorien 2017, red.).

- På et tidspunkt stod vi til prøver en onsdag med en helt anden sang end planlagt. Jeg gik hjem og tænkte, "det der går ikke". At lære en person, der ikke kan lære en sang på tre måneder, en ny sang på 30 minutter, var helt mirakuløst. Men den sang illustrerede hele hans kæmpe talent.

- Han tog et kvantespring fra semifinalen til finalen bare i tilstedeværelse på scenen og i sin vokal som helhed, og det er helt specielt, når de ting indtræffer. Morten stod over for de dygtigste artister i den unge kategori nogensinde. Det handler om karakter, personlighed og oprigtighed. Det er det, der tæller og gør det ekstra - X Factoren, det uforklarlige og ekstraordinære.

Hvad har været din største skuffelse?

- Da Alien Beat Club ikke vandt i sæson to. 100 procent.

Hvad har du været mest stolt af?

- At jeg har lavet syv sæsoner og vundet fire af dem. Tre af dem har jeg været nummer to i. Og at jeg stadig sidder her, stadig er tændt på at lave det og stadig synes, det er spændende.

- Når man har lavet, designet og arrangeret en optræden, er det stadig lige spændende. Det er stadig lige så givende at arbejde med nye mennesker, for hvert menneske er forskelligt. Der er altid noget at lære både for mig og for deltagerne.

Hvad ville du ønske, du havde vidst til at starte med?

- Jeg synes faktisk, jeg havde en rimelig god intuitiv fornemmelse for det, der skulle til, i første sæson. I anden og tredje sæson tog det virkelig over og overtog ens liv, også pressemæssigt og på alle mulige andre måder.

- Jeg lod det komme for tæt på mig, for langt ind og lod det overtage for meget, så der kunne jeg godt tænke mig, at jeg havde sagt til mig selv, at jeg skulle slappe lidt af: "Det kan godt være, du selv er besat af det, men det er hele verden ikke på den måde". Det må ikke lade overtage mit liv. Den knap havde jeg ikke. Jeg er en all-in kind of guy.

Hvad er succeskriteriet i år?

- Det er at forløse dem så godt, at de går herfra stolte, og selvfølgelig at få dem så langt som muligt.

- Det er også virkelig at nyde det. Det er muligvis sidste gang for mig nogensinde, så jeg vil gerne slutte det af på en god måde og kunne værdsætte det undervejs, så det vil være succeskriteriet.

"X Factor" sendes fredag aften klokken 20.00 på DR1.

/ritzau/