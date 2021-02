»Vi beder til, at hun er okay.«

Sådan lyder det fra model og influent Mathilde Gøhler, der efterlyser hende og Remees kat på Instagram. Den er blevet væk fredag formiddag.

Katten Moshu løb fra parrets hjem i Vedbæk, hvor katten slet ikke var klar til at komme ud endnu, da de for nyligt er flyttet ind med den.

Herunder kan du se et billede af katten

Dog ventede de lige for at se tiden an, men da der nu er gået 24 timer – det længste Moshu har været udendørs i træk er cirka et døgn – så slår de alarm.

»Hvis nogen ser hende eller hører noget, vil I så skrive? Tjekker min DM hele tiden i håb om, at nogen har fundet hende,« skriver Mathilde Gøhler på sin Instagram.

Hvis man ikke ved, hvad 'DM' betyder, så er det de private beskeder, man kan sende på Instagram. Så ser du Moshu, så er det på Instagram, du kan kontakte parret.

Det er cirka en uge siden, at Remee, Mathilde Gøhler, datteren Kenya og katten Moshu flyttede ind i det nye hus i Vedbæk.