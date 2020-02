Remee siger ikke nej til en god fest, men det er ikke altid, festen ender som planlagt.

Det er nok de færreste, der er i tvivl om, at Remee har holdt og deltaget i nogle ret vilde fester i årenes løb, og her er det som regel ikke store kendisser, der er mangel på.

I det nye afsnit af ‘Remee og Mathilde’, som kommer på Dplay på fredag, fortæller Remee om en af sine vildere fester, som foregik i Tyrkiet.

Her har Remee en lejlighed i Alanya, men sammen med nogle kammerater tog han til Istanbul, hvor de mødte Lindsay Lohan, som de falder godt i spænd med, og det udvikler sig til noget af en aften.

»Det ender med, at hun vil med tilbage til Alanya, og så havde hun en ret overdrevet telefonbog faktisk, og så ender vi med at sidde nede i min cabana og lave telefonfis med Tiësto og Jack Nicholson og Oprah Winfrey midt om natten i Alanya,« fortæller Remee med et kæmpe grin.

Og det lader til at den tidligere ‘X Factor’-dommer især var starstrucked af Jack Nicholson.

Se ‘Remee og Mathilde’ på Dplay.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk: