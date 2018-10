'Big Brother'-deltageren er i hård træning i øjeblikket.

På lørdag er det en stor dag for den velskårne reality-stjerne Mark Bøgelund, som er kendt fra ‘Big Brother’ og ‘Robinson Ekspeditionen’. Der skal han nemlig til DM i bodybuilding i Men’s Physique klassen, som han kvalificerede sig til tidligere på året, da han fik en tredjeplads ved Newcomers-stævnet i Herning. Og Mark er ved at være klar.

»Vi i gang med udtømning, og de næste dage vil formen blive klar – det først på lørdag, jeg har min sceneform. Jeg glæder mig helt sindssygt meget, både til scenen, men også til at få noget “usundt” igen,« fastslår Mark, som i denne uge er i gang med sin såkaldte peak week:

»I ugen op til konkurrencen stopper man helt med carbs (kulhydrater, red.), spiser kun proteiner – kylling og torsk og asparges 6 gange om dagen. Du drikker mange liter vand i løbet af ugen. Lørdags 6 liter, søndag 6 liter, mandag 8 liter, tirsdag 10 liter, onsdag 12 liter, torsdag 0.5 liter, fredag 0.5 liter inden 12. Og så kommer formen typisk over natten, så får du carb up, burger, burger og burger, og på selve konkurrence dagen, Mac D til morgenmad og en masse sukker til at få pumpet en op inden scenen,« forklarer Mark.

DM er noget helt andet

Selvom han fik en medalje ved sit sidste stævne, så tør han ikke spå om sine chancer denne gang, han tør ikke engang spå om sin egen form, selvom han har knoklet for at blive klar.

»Jeg er blevet tungere end ved NC, men igen, der slipper væske over de næste dage, jeg kan først sige dig på lørdag, om jeg var i bedre form,« fortæller Mark og fortsætter:

»Jeg har lige som til NC ingen forventninger, for så bliver jeg ikke skuffet. Jeg ved, Danmarks mesterskaberne er helt anderledes, det er tunge, store drenge, der har prøvet det her game før. Jeg skal stå på scene med nogle tunge drenge, og jeg glæder mig bare til den oplevelse.«

Har fået hjælp af Monique

Med en så hård uge, som Mark har gang i, er der ikke meget overskud hverken arbejde eller leg med børnene. Mark havde sidste arbejdsdag onsdag op til konkurrencen, og den holdt hårdt. Derfor glæder han sig da også til, det hele er overstået, og han har ikke sin næste konkurrence i ærmet allerede.

»Nu ser jeg, hvordan det går til DM, og så tænker jeg, der skal slappes lidt af. 2018 har udelukket været et trænings år,« slutter han.

Mark har i ugens løb fået god opbakning af ekskæresten Monique, som er mor til hans to børn. Hun har blandt andet hjulpet ham med at blive vokset op til konkurrencen og har trukket det tunge læs med deres børn, hvilket han er meget taknemmelig for, når hans eget energiniveau ikke er til de vilde udskejelser.

Sådan så det ud, da Mark sidste gang stod på scenen:

Og sådan er formen nu:



Vis dette opslag på Instagram 19 dage til at vise pakken frem! en del tungere! og jeg er på vej til at blive knas tør! closing in now! @nickolas_hansen #transformation #bodybuilding #athlet #menspsyhique #fitness #abs #gains #veins #pose #dm #2018 #dbff @dbff_official @quiksilver Et opslag delt af Mark Bøgelund (@markboegelund) den 24. Sep, 2018 kl. 4.55 PDT

Vis dette opslag på Instagram Carbs sooooooon baby! #abs #bodybuilding #transformation #dm #menspsyhique #veins #gains #dbff @dbff_official @fitbynicko #tattoo #shred #diet #cut #bodyfitness #fitpro @starlabsdk Et opslag delt af Mark Bøgelund (@markboegelund) den 10. Okt, 2018 kl. 10.49 PDT

