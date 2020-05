'Ex on the Beach'-deltageren Michelle kæmper imod den kropsforskrækkelse, hun synes hærger i Danmark i dag, ved selv at vise sin krop frem.

‘Ex on the Beach’ sæson 2-deltageren Michelle Vind Koldkur er bestemt ikke bleg for at vise sin velskårede krop frem. Det var hun ikke i ‘Ex on the Beach’, hvor hun gjorde sig heldigt bemærket for sine talenter indenfor twerking, og det er hun heller ikke nu på de sociale medier. Her slår hun gerne letpåklædte billeder og videoer op, der fx viser hende igang med at twerke eller uden bh under trøjen.

Til kamp for kvindekroppen

De mange letpåklædte opslag har dog fået nogle af Michelles kvindelige følgere til at blive forarget, fordi de mener, at det er for hård kost for de børn, der kunne tænkes at følge med på Michelles sociale medier. Det synspunkt er Michelle dog stærk modstander af.

»Jeg kæmper for, at kvinder får mere frihed i egen krop. Og det kan jeg jo kun ved at vise, at jeg er ligeglad med, hvad folk tænker om min krop. Og jeg fremviser den præcis, som det passer mig,« slår Michelle fast overfor Realityportalen og fortsætter:

»Jeg går uden bh, fordi det befriende, og jeg danser, fordi det gør mig glad, det er der absolut ingen, der skal have lov til at tage fra mig!«

“Lidt nøgenhed har aldrig skadet nogen!”

Tværtimod mener Michelle, at det kan være mere skadeligt at tro, at man skal gemme sin krop væk, end det er at se en letpåklædt krop.

»Mange i dag er blevet så skide kropsforskrækkede, og det føler jeg påvirker rigtig mange unge til at få et forkert billede af dem selv,« forklarer Michelle.

»Da jeg var barn, løb vi nøgne rundt på stranden, og mødre i alle mulige størrelser lå med bare bryster, og vi havde fællesbadning med drengene til idræt. Lidt nøgenhed har sgu aldrig skadet nogen, så hvorfor skulle det skade nu?« spørger hun.

“Drop forargelsen!”

Dog erkender Michelle, at hun med sin toptrænede krop og falske silikonebryster måske har nemmere end så mange andre ved at hvile i sin krop og vise den frem.

Ikke desto mindre er budskabet det samme: Alle har lov til at gøre med deres krop, som de vil, hvordan end den så ser ud.

»Kvinder skal droppe forargelsen over andre kvinder og kigge indad, da det ofte er et selvtillidsproblem, de selv går med. Der skal være lige så meget plads til at gå med bh, som der skal være plads til at gå uden,« afslutter Michelle.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk