Inden længe bliver tre til fire hjemme hos velkendt reality-deltager.

Vi kender Jessica Sky fra TV 3-programmerne ‘Divaer i junglen’ og ‘Sexy Business’, men efterhånden er det længe siden, vi har set reality-deltageren på skærmen.

I dag har Jessica Sky sit eget eventbureau, hvor det er muligt at booke alt fra frække nissepiger, promotors og podiedansere til bartendere og morgenbollefyre.

Reality-kvindens fokus ligger dog ikke kun på jobbet.

Hun er nemlig mor til sønnen Henry på knap fire år, som hun har sammen med kæresten Mads, og inden længe udvides familien fra tre til fire.

'Efter et nytår i Sverige med min lille familie og dejlige venner, er et nyt år på jobbet skudt i gang.

Med nyt kontor, nye samarbejds-og sparringspartnere og familieforøgelse her i 2019 går jeg helt sikkert et spændende år i møde,' fortæller den gravide Jessica på sin Instagram-profil.

'Min krop forandrer sig. Det er så imponerende at skabe et liv! Tænk engang, det eneste, man skal gøre, er bare at vente. Kroppen gør alt arbejdet. I mellemtiden passer jeg på mig selv og sørger for, vi begge har det helt vildt godt,' skriver hun.

Derudover afslører ‘Divaer i junglen’-kendissen også kønnet på det kommende barn:

'It’s a Girl! Vi kan slet ikke vente med at møde dig til juni,' fortæller en glad Jessica på Instagram.

Se billedet af gravide Jessica herunder:

Vis dette opslag på Instagram Lige pludselig er der bare sket noget med mavsen! Den vokser der ud af Glæder mig helt vildt til den 18/1 hvor vi får af vide om det er en dreng eller pige #uge18 #gravid Et opslag delt af Jessica Sky (@jessicaskydk) den 8. Jan, 2019 kl. 1.46 PST

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk