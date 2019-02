Jonas Flodager Rasmussen oplever, at han har fået momentum som musiker, efter han vandt melodigrandprixet.

- Det er surrealistisk, for vildt, sindssygt!

Sådan lød reaktionen fra Jonas Flodager Rasmussen, da han for næsten præcis et år siden stod på scenen i Aalborg og blev kåret som vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2018 med vikingesangen "Higher Ground".

I dag kan den 34-årige familiefar med det store røde fuldskæg se tilbage på et år, der også på mange måder har været surrealistisk, vildt og sindssygt.

For efter Jonas Flodager Rasmussen i maj sikrede Danmark en niendeplads til det internationale melodigrandprix i Portugal, er han blevet trukket i ærmet af koncertarrangører, tv-stationer og pladeselskaber, som ønsker at samarbejde med ham.

Derfor har den tidligere grandprixvinder været nødt til at gå ned i tid på sit arbejde som underviser på Scenekunstskolen ved Kulturskolen Viborg og som teater- og skriveværkstedsunderviser ved Aarhus Teater Læring.

- Efter Eurovision stod alt i grandprixets tegn. Der er mange, der river i dig og gerne vil snakke med dig, så jeg tog orlov fra min stilling på Scenekunstskolen hele foråret, og i efteråret har jeg været nede i tid for at få tid til musikken, fortæller Jonas Flodager Rasmussen, som bor i Langå med sin hustru og to døtre.

Efter det internationale melodigrandprix har han blandt andet turneret rundt i Danmark og optrådt med "Higher Ground" til byfester, kræmmermarkeder og mindre festivaler.

Han har også været en del af dommerpanelet i Kanal 5's sangprogram "All together now", og i december fik han sig en på opleveren, da han optrådte for dronningen samt kronprinsparret og deres børn til julegløgg på Christiansborg, som er et privat arrangement for Kongehusets ansatte.

- Det var en kæmpe oplevelse, og det var fedt at mærke, hvor søde de var. Da jeg indspillede "Higher Ground" havde jeg aldrig troet, at jeg et år efter ville optræde i private rammer for dronningen, siger han.

I kølvandet på Eurovision er Jonas Flodager Rasmussen også blevet kontaktet af to tyske pladeselskaber, som har vist interesse for at udgive et vikingealbum.

Men han har indtil videre takket nej til at lave et helt album med nye vikingesange i stil med "Higher Ground", der er skrevet og produceret af svenskerne Niclas Arn og Karl Eurén.

- Det har ikke været mit mål eller min drøm at lave et vikingealbum, for jeg tænker, at det bliver meget sværere for mig som Rasmussen at lave noget andet bagefter. Så statuerer jeg ligesom, at det er den slags musik, Rasmussen laver, siger han.

Lige nu er det vigtigere for Jonas Flodager Rasmussen at holde alle muligheder åbne, så han også kan udforske andre musikgenrer.

- Når jeg selv skriver musik, er det mere singer-songwriter-agtigt og lidt mere rocket, end "Higher Ground" er, siger han.

- Men jeg kommer altid til at spille "Higher Ground, for jeg elsker den sang, og det er også den, der har givet mig mulighed for at dyrke min musikkarriere på en ny måde og undersøge, om folk også synes, mit originale materiale er noget værd, siger han.

I januar sendte Jonas Flodager Rasmussen den første opfølger til "Higher Ground" på gaden.

Sangen hedder "Go beyond", og den er skrevet og indspillet i samarbejde med de svenske sangskrivere, som også i sin tid skrev "Higher Ground".

Jonas Flodager Rasmussen føler i høj grad, at sejren i Dansk Melodi Grand Prix og hans optræden til Eurovision har givet ham momentum som musiker.

- Jeg tvivler på, at jeg var nået så langt med min musik uden grandprixet, for jeg er ret magelig. Jeg har min kone, mine to børn, mit hus i Langå og en hverdag som underviser, som jeg er rigtig glad for.

- Jeg kunne sikkert sagtens have udgivet mit eget musik uden grandprixet, det havde bare taget meget længere tid og været en længere proces. For det giver nogle muligheder, at man bliver et offentligt ansigt, og der kommer noget opmærksomhed omkring én, siger han.

Hvis han skal give årets vinder af Dansk Melodi Grand Prix et godt råd, så er det:

- Gå ydmygt til opgaven, og vær 100 procent dig selv. Så er det svært at gå galt i byen, siger han.

Det danske melodigrandprix finder sted lørdag den 23. februar i Jyske Bank Boxen i Herning og bliver sendt direkte på DR1.

/ritzau/