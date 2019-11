Den danske sanger Rasmus Seebach tager favntag med Shu-Bi-Dua-nummeret "Basuner og Engle" fra 1977.

For første gang nogensinde udgiver sangeren Rasmus Seebach et covernummer, som ikke er et hans egen far, Tommy Seebach, har skrevet.

Nummeret er derimod skrevet af faren til hans gode ven og manager, Nicolaj Bundesen.

Hans far hedder Michael Bundesen og var i mange år medlem af det folkekære band Shu-Bi-Dua.

Nummeret "Basuner og Engle", som Rasmus Seebach har valgt at fortolke, sang han, da Nicolaj Bundesen sidste år blev gift.

Michael Bundesen var naturligvis med i kirken ved den rørende ceremoni.

- Det var både vildt følelsesladet og en kende nervepirrende at opføre denne levende legendes sang, alt i mens han sad blot to meter fra mig og lyttede med, siger Rasmus Seebach i meddelelsen.

- Der skal man altså lige gøre sig umage. Han fortalte mig heldigvis efterfølgende, at han var meget begejstret for fortolkningen, hvilket jeg selvfølgelig blev utroligt stolt, glad og lettet over, fortsætter han.

"Basuner og Engle" optrådte på pladen Shu-Bi-Dua 4 fra 1977. Forsanger i bandet Michael Bundesen har også kun rosende ord til overs for Seebachs fortolkning.

- At det lige netop er Rasmus, der har fortolket "Basuner og Engle", gør mig utroligt glad. Jeg kendte Tommy, der har spillet med på et hav af Shu-Bi-Dua sange, og Rasmus arbejder nu med begge mine børn. Så det bliver jo næsten i familien kan man sige, siger Michael Bundesen i meddelelsen.

Sangen kan høres eksklusivt på streamingtjenesten Spotify fredag.

/ritzau/