Før han mødte sin kæreste, havde den danske popsanger det ikke altid nemt ved at åbne sit hjerte.

Da Rasmus Seebach i 2013 mødte sin kæreste, Julie Teglhus, og blev hovedkulds forelsket, var det en kombination af et lykketræf og en bevidst beslutning om at åbne sit hjerte for kærligheden.

Den danske popsanger havde på det tidspunkt været single i et stykke tid og brugte weekenderne på at feste igennem på københavnske natklubber til den tidlige morgen.

Men han kunne mærke, at noget manglede i hans liv.

- Jeg var glad for den tid i mit liv, hvor jeg festede, gik meget i byen og gav mig selv lov til bare at være ung og dum og ikke tage alting så skide seriøst.

- Men efter nogle år kunne jeg mærke på mig selv, at det ikke var nok. Jeg ville gerne noget mere end det. Jeg ville gerne mærke og føle - jeg ville bare gerne kærligheden, fortæller Rasmus Seebach.

Fredag udgiver han sin nye single, "Lovesong", som netop handler om at give sig hen til kærligheden, når man møder en person, som får sommerfuglene i maven til at baske.

Og det var ikke altid let for Rasmus Seebach, før han mødte Julie Teglhus, som han har sønnen Holger med.

- Jeg har altid gerne villet skrive den her sang, fordi jeg har haft perioder i mit liv, hvor jeg kunne mærke, at jeg slet ikke har været modtagelig for de store følelser.

- Det er så nemt at sige, at man ikke lige orker det, og jeg har måske også været lidt bange for, hvad der ville ske, hvis jeg åbnede mine arme og mit sind.

- Så jeg måtte sige til mig selv: "Hey, kom nu i gang, mand. Dit liv bliver tomt, hvis du fortsætter med at lukke for meget af", fortæller han.

Sangen om at turde åbne sit hjerte er først kommet til ham nu, selv om den har været mange år undervejs.

- Jeg har det tit sådan med mine sange, at jeg beslutter mig for et emne, som jeg synes, er vigtigt at skrive om, og som jeg selv kan relatere til.

- Men jeg sætter mig ikke nødvendigvis ned samme dag og skriver sangen. Jeg skriver emnet ned i mine noter, og så må det komme en dag, fortæller han.

Dagen kom, da Rasmus Seebach for nogle måneder siden kedede sig lidt og begyndte at spille på sin synthesizer. Mens han spillede, sang han forskellige ord, som faldt ham ind eller "volapykkede", som han kalder det.

Det er en metode, som hans far, Tommy Seebach, også brugte til at skrive sange.

- Pludselig sang jeg den her engelske linje "do you believe in a love song", og jeg synes, at sætningen opsummerede alt det, som jeg altid gerne har villet skrive om. Tror vi egentlig på kærligheden?

Det spørgsmål har Rasmus Seebach ikke svært ved at svare på i dag. Han priser sig lykkelig for, at han turde satse sit hjerte, da han mødte Julie Teglhus.

- Når jeg vågner i dag og har en skøn, smuk kvinde og den dejligste knægt, så tænker jeg, at det var ret heldigt, at jeg turde åbne mig, siger han.

/ritzau/