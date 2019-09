Den danske popsanger er særlig stolt af sin sang "Tusind farver", som handler om depression.

Han har skrevet sange om være natteravn på københavnske klubber, møde den store kærlighed og blive far til en lille dreng.

Men hvis Rasmus Seebach skal vælge en sang fra sit store bagkatalog, som han er særlig glad for at have lavet, peger han på et nummer, som handler om en af livets mørkere sider.

En sang, som han har skrevet til en ven, som blev ramt af en depression.

Hvilken sang er din bedste?

- Det er virkelig svært for mig at sige, men jeg er meget stolt af at have skrevet "Tusind farver". Den åbner op for et emne, som er svært at tale om, og som mange mennesker har inde på livet, nemlig depression.

- Jeg er blevet kontaktet rigtig mange gange i forbindelse med sangen, hvor folk har fortalt mig, at det er dejligt, at de ved, at de ikke står alene med noget så heftigt som at kæmpe imod sit eget sind. Det er jeg rigtig glad for, at sangen har bidraget til.

Hvad inspirerede sangen?

- Jeg har ikke selv haft en depression, men jeg har kendt flere, som har oplevet det, og heldigvis er det blevet mere i orden at tale om. Jeg tror ikke, at folk var mindre deprimerede i gamle dage, men tidligere var depression lidt noget, som man selv måtte håndtere, og det har ingen mennesker godt af.

- Så jeg er sindssygt stolt af at have skrevet sangen og mærke til en koncert, at der kan stå en pige på 17 og en mand på 47 og synge med på sangen, hvor jeg kan mærke, at de har haft hver deres oplevelse og er kommet ud på den anden side.

Hvordan er den at spille live?

- Det er på en måde lidt underligt at spille en koncert, hvor vi bruger meget tid på at skyde festen i gang, og så pludselig står jeg og synger en sang om depression.

- Men jeg føler altid, at publikum er klar på det, og jeg synes heldigvis også, at sangen tager en rejse fra at være lidt trist til at minde os om, at vi ikke er alene om at være skrøbelige en gang imellem.

Hvad har den betydet for din karriere?

- Den har betydet meget, ligesom mange af mine sange har. På alle mine plader har jeg gjort meget ud af også at tage fat i tungere emner.

- Når jeg laver en håndfuld sange, synes jeg, at det er vigtigt at vedkende mig, at alle går igennem svære tider - om det så er at miste ens nærmeste eller i det hele taget at være ked af det. Det gør jeg meget ud af.

