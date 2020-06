Skuespilleren har familie rundt om i verden, og det har givet søvnløse nætter under coronakrisen.

I begyndelsen af april skulle skuespilleren Rasmus Botoft have været på scenen i Glassalen i Tivoli for at spille sin stort anlagte varieté.

Men på grund af coronakrisen måtte showet udskydes, og Rasmus Botoft måtte - ligesom mange andre danskere - overgive sig til uvisheden om, hvornår han kunne komme på arbejde igen.

- Jeg var jo helt oppe i omdrejninger med varietéen, og i starten tænkte man jo, "okay, hvor slemt er det, og hvor længe bliver det ved?", siger Rasmus Botoft.

- Så først arbejdede jeg videre på varietéen, men så lukkede alt ned. Og så kunne jeg ikke rigtig finde ud af at arbejde, for det var så underligt det hele. Man har været bange, for blev det mon nogensinde normalt igen?, siger han.

Men det er dog ikke arbejdet, der har fyldt mest under krisen for den populære skuespiller, der blandt andet er kendt fra "Badehotellet" og "Rytteriet".

- Grundlæggende har jeg været meget bekymret. Vi har noget international familie, og min svigerfars nye kone er strandet i El Salvador og har haft det meget hårdt der, forklarer Rasmus Botoft.

- Min kones bror bor i Paris og har været helt lukket inde, og jeg har også en svoger i London, så vi har fulgt med i hele verden og været meget bekymrede, da det stod slemt til. Så det er skønt, det begynder at åbne lidt op nu, siger han.

At der igen bliver åbnet lidt op er også glædeligt for skuespillerens arbejdssituation. Det betyder nemlig, at hans show i Tivoli er tilbage på plakaten med datoer i september. Og det glæder han sig til. At lave en varieté har nemlig stået på hans ønskeliste længe.

- Jeg elsker varieté-genren, hvor der kommer en række forskellige kunstnere på scenen og giver et nummer, og hvor man viser noget andet, end det man plejer at se, og hvor man også kan give plads til nogle nye talenter, siger Rasmus Botoft.

- Man ved ikke, hvad man får som publikum, men heller ikke hvad der udfolder sig på scenen. Der må godt være et element af, at man ikke helt ved, hvad der kommer til at ske, forklarer han.

Hvilke forholdsregler, der bliver nødvendige at tage i Glassalen til den tid i forhold til coronasituationen, er endnu for tidligt at spå om.

- Lige nu satser man på, at man må sælge alle billetter. Men der er allokeret nogle billetter, så man kan nøjes med at sælge hvert andet sæde, hvis det bliver nødvendigt. Men det håber jeg ikke, siger Rasmus Botoft.

Varietéen bliver spillet den 16., 17. og 18. september.

/ritzau/