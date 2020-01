Der er markante ændringer i årets show, som de to garvede skuespillere skal stå i spidsen for.

Selv om det danske melodigrandprix har været afholdt et utal af gange, så er der alligevel helt nye boller på suppen, når arrangementet skal finde sin vinder i år.

Ud over to debuterende værter i grandprix-øjemed, så er der i år også blevet lavet om i udvælgelsesprocessen af deltagerne og sørget for, at deres performances bliver akkompagneret af livemusik.

Det bliver Hella Joof og Rasmus Bjerg, der skal styre slagets gang ved Dansk Melodi Grand Prix 2020.

Det afslører Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

- Værtskabet markerer begges debut med den årligt tilbagevendende musikfest, men erfaring mangler de bestemt ikke.

- De to uddannede skuespillere har forført os med drama, latter og musik i årtier, og netop de tre elementer er altid i spil på aftenen, hvor hele Danmark skal vælge sangen, der skal repræsentere nationen ved Eurovision i Rotterdam, lyder det i pressemeddelelsen.

For første gang i mange år vil musikken på scenen blive fremført live, og den leveres af The Antonelli Orchestra, der får selskab af strygerne fra DR's Symfoniorkester.

Det glæder Hella Joof, der ser frem til at guide seerne og publikum igennem aftenen.

- Musik binder mennesker sammen, og når vi synger med på den samme melodi, mens vi lader rytmen gennemstrømme vore kroppe, er det nemmere at forstå hinanden. For musik er et fælles sprog.

- The Antonelli Orchestra skal nok få salen til at gynge. Så sørger vi for at være søde, rare, inkluderende og ikke for distraherende slanke. Og sammen vil vi skabe begejstring hos alle, siger hun i pressemeddelelsen.

Som noget nyt har danskerne i år direkte indflydelse på sangene allerede i udvælgelsesprocessen.

- Musikalske kræfter fra P4's ni distrikter udvælger i alt ni sange blandt alle de indsendte bidrag, som lytterne i løbet af januar så skal stemme om. Lytterne får lov til at sende tre sange videre til selve tv-showet Dansk Melodi Grand Prix i marts, lyder det på DR's hjemmeside.

Her fremgår det også, at danskerne ikke skal vente til grandprixet for at høre sangene.

- I kraft af P4's afstemning vil ikke alene de tre lytterudvalgte sange, men også de syv yderligere finalesange blive tilgængelige på streamingtjenester og til afspilning i radioen allerede i januar - og det betyder, at danskerne altså får hele to måneder til at lære de ti sange og kunstnerne bag at kende, skriver DR.

Dansk Melodi Grand Prix afholdes i Royal Arena i København den 7. marts.

/ritzau/