Den populære rapper 21 Savage, som viser sig at være fra Storbritannien og ikke USA, føler sig jagtet.

Rapperen 21 Savage med det borgerlige navn Shéyaa Bin Abraham-Joseph blev onsdag løsladt mod kaution af de amerikanske immigrationsmyndigheder, ICE.

Myndighederne anholdte ham søndag den 3. februar, da de mistænkte ham for at være britisk statsborger og befinde sig USA uden et gyldigt visum.

Anklagerne viste sig at være sande.

21 Savage er brite og født i London. Han kom til USA i 2005, da han var syv år gammel, og hans visum udløb året efter, bekræfter talsmand for ICE Bryan Cox til mediet ABC News.

I sit første interview siden løsladelsen fortæller 21 Savage nu til det amerikanske tv-program Good Morning America, at han føler sig "målrettet angrebet" af myndighederne.

- Jeg ved ikke engang, hvad der skete. Jeg kørte i min bil, og pludselig ser jeg pistoler og blå lys. Og så lå jeg bag i en anden bil og blev kørt væk.

- De sagde ikke, at jeg var arresteret. Jeg hørte dem bare sige: "Vi har Savage". Det var helt klart målrettet, siger han.

Den udlægning af anholdelsen er ikke bekræftet af immigrationsmyndighederne.

21 Savage var nomineret til to Grammyer ved dette års prisuddeling den 10. februar, hvor han også skulle have optrådt sammen med Post Malone med deres store hit "Rockstar". Det var han forhindret i på grund af anholdelsen.

Indtil rapperens tilbageholdelse troede mange, at han kom fra byen Atlanta, som ligger i den amerikanske delstat Georgia. En stor del af hans musik handler om, hvordan det var at vokse op i byen.

I interviewet med Good Morning America fortæller 21 Savage, at han i sin tid ikke vidste, hvad et visum var.

- Jeg var syv år, da jeg kom hertil. Jeg vidste, at jeg ikke var født her, men jeg vidste ikke, hvad det ville betyde for mig, når jeg blev voksen, siger han.

Under hans tilbageholdelse blev der indsamlet næsten 500.000 underskrifter fra folk, der bad om at få ham løsladt.

Samtidig samlede hiphoplegenden Jay Z et slagkraftigt advokathold, der skulle sørge for at få ham løsladt.

De arbejder lige nu på at sikre, at 21 Savage bliver amerikansk statsborger.

En af advokaterne, Jack Spiro, siger til ABC News, at rapperen er en af de såkaldte "dreamers". Betegnelsen bliver brugt om unge immigranter, der er kommet til USA illegalt.

- Da han kom til USA som syvårig, var han en af mange "dreamers", der kom til landet for at få et bedre liv og bidrage meningsfyldt til samfundet. Det har han gjort, siger Spiro og fortsætter:

- Vi er bekymrede over, at han og mange som ham går i seng bekymret for, om de bliver taget fra deres familie, selv når de handler i god tro og bidrager til landet. Det kan ikke være rigtigt.

21 Savage indtager lige nu 12.-pladsen på Billboard-hitlisten med nummeret "a lot".

Hans album "I Am > I Was" fra 2018 lå øverst på Billboard 200's albumliste efter udgivelsen i december.

/ritzau/