Det er ikke til at vide, om det er julesindet, der har ramt Kanye West, men faktum er, at han 2. juledag har sendt en undskyldning til alverdens jøder.

I en tekst skrevet på hebraisk, som han selv har offentliggjort på Instagram, undskylder rapperen en række af ‘utilsigtede’ antisemitiske ‘udbrud’. Det skriver PageSix.



»Jeg undskylder oprigtigt til det jødiske samfund for ethvert utilsigtet udbrud forårsaget af mine ord eller handlinger. Det var ikke min hensigt at såre eller være respektløs, og jeg fortryder dybt enhver smerte, jeg måtte have forårsaget,« lyder beskeden fra West, der fortsætter:

»Jeg er forpligtet til at starte med mig selv og lære af denne oplevelse for at sikre større følsomhed og forståelse i fremtiden.«

Sidste år blev rapperen Kanye West i månedsvis udelukket fra sociale medier, efter han havde postet et hagekors. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Kanye West er kendt for sine kontroversielle udtalelser, der i flere omgange har været målrettet jøder.

Sidste efterår blev han blandt andet bandlyst fra først Facebook og Instagram og siden også Twitter, der i dag hedder X, på grund af det, der blev tolket som antisemitiske udtalelser.

Blandt andet skrev han dengang:

»Jeg er lidt søvnig i aften, men når jeg vågner er det death con 3 over jøder. Det sjove er, at jeg ikke kan være antisemitisk, fordi sorte i virkeligheden også er jøder. Og I har leget med mig og prøvet at black ball enhver, som modsætter sig jeres agenda,« skrev Kanye West.

Sidste år udtalte han også, at »alle har bragt noget godt til bordet – specielt Hitler«.

Og selvom rapperen i første omgang refererede til opfindelser som autobahn og mikrofonen, bekendte han sig i samme ombæring selv som »nazi«, og skrev, at »vi skal stoppe med at disse nazisme hele tiden.«

Udsagn, der sidste år fik Adidas til at afbryde samarbejdet med musikeren.

»Adidas accepterer ikke antisemitisme og andre former for hadtale. De seneste kommentarer og handlinger fra Ye er uacceptable, hadefulde og farlige,« lød det dengang fra tøjfirmaet.

Adidas droppede samarbejdet med Kanye West efter racistiske udtalelser. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Det er langt fra den eneste gang, at Kanye West er havnet i en shitstorm på grund af sine holdninger. Blandt andet skabte han røre, da han til sit eget modeshow i Paris i 2022 dukkede op i en T-shirt med skriften »White lives matter« (hvide menneskers liv har betydning, red.).

Udtrykket er den amerikanske højrefløjs kontroversielle svar på bevægelsen »Black Lives Matter«, der kæmper for sortes rettigheder.

I 2017 blev Kanye West diagnosticeret som bipolar. Nu undskylder han så sine tidligere udtalelser overfor den jødiske folk.