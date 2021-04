Flere medier melder, at DMX har taget en overdosis. Advokat kan blot bekræfte, at han er indlagt.

Den amerikanske rapper DMX er i alvorlig tilstand og tilkoblet en hjerte-lungemaskine efter et hjertetilfælde.

Det oplyser advokat for DMX Murray Richman lørdag lokal tid.

- Han blev indlagt klokken 23 i aftes på et hospital i White Plains, siger Richman med henvisning til den forstad i New York City, hvor DMX voksede op.

- Så vidt jeg ved, er han stadig tilkoblet en hjerte-lungemaskine, siger advokaten og tilføjer, at han er "meget bekymret".

Richman kan ikke bekræfte meldinger hos underholdningsmediet TMZ om, at den 50-årige rapper, som er kendt at have kæmpet med et stofmisbrug i årevis, er på hospitalet efter en overdosis.

DMX, som har det borgerlige navn Earl Simmons, blev især kendt i løbet af de sene 90'ere og tidlige 00'ere med hits som "X Gon' Give It To Ya" og "Party Up (Up In Here)".

Han har udgivet otte cd'er - den seneste i 2015 - og er en hiphopstjerne, som er kendt for at være åben om sine indre dæmoner, hvilket har skaffet ham både kommerciel og kritisk anerkendelse.

Han udgav sin første single, "Get At Me Dog", i 1998 hos pladeselskabet Def Jam.

Den var også at finde på hans første studiealbum, "It's Dark and Hell Is Hot", som debuterede som nummer ét på Billboards liste over mest sælgende cd'er.

DMX havde en hård opvækst og boede i fattige kvarterer med sin mor og fem søstre, mens han led under overgreb og havde flere sammenstød med ordensmagten.

Det fortsatte, selv efter at han blev kendt, og i 2017 erkendte han, at han havde gjort sig skyldig i at unddrage sig skatter for 1,7 millioner dollar mellem 2002 og 2005, hvilket betød, at han måtte sidde et år i fængsel.

DMX har været afhængig af en række stoffer, heriblandt crack, en koncentreret og stærkt virkende variant af kokain.

Det begyndte han på i en alder af 14 år.

- Jeg havde ikke rigtig nogen at snakke med, sagde han i 2020 i en podcast med rapperen Talib Kweli.

- I nabolaget var der ikke rigtig nogen, der ville høre om det. At tale om sine problemer ses som et tegn på svaghed, selv om det er en af de modigste ting, man kan gøre, sagde DMX.

