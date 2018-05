Mads Brüggers nyinstruerede film er en "underligt elskelig film", skriver Soundvenue efter premiere onsdag.

København. Det er et blandet billede af antallet af stjerner, der tegner sig hos anmelderne, efter premieren på filmen "Sankt Bernhard Syndikatet".

Filmen, der havde premiere onsdag, er instrueret af Mads Brügger, der er kanalchef på Radio24syv.

Her drager makkerparret kendt fra "Den Korte Radio Avis", der nu er blevet til "Den Korte Weekendavis" til Kina for at starte en eksport af dyre luksushunde.

Der er kommet en lille rørende film om et venskab og et faderkompleks ud af Frederik Cilius og Rasmus Bruuns Kina-eventyr, skriver Jyllands-Posten.

- Der er ikke noget revolutionerende over "Sankt Bernhard Syndikatet", selv om der er gjort anstrengelser for at dyrke det kontroversielle, det provokerende.

- Til gengæld er der kommet et fint, lille og til tider rørende drama om at føle, at man ikke er lykkedes, ud af det, står der.

Selv om parret foregiver at spille sig selv, er egenskaberne fra deres radioprogram genkendelige.

Det er på trods af, at Cilius ikke er klædt ud som sin rolle som radiovært Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm.

Avisen kvitterer med fire stjerner. Samme antal giver Soundvenues anmelder, der kalder det en "underligt elskelig film".

- Filmen vil være for sær for mange, men fans af Brügger eller Den Korte Radioavis kan muntre sig med tåkrummende absurditeter ad libitum, lyder det.

Men tåkrummende er præcis det ord, der fremstår som det første i Ekstra Bladets anmeldelse af filmen, som får en enkelt stjerne med på vejen.

- Filmen lanceres som en sort komedie. Og sort er den i hvert fald. Hvorimod komediedelen i sagens natur fordrer, at den også er morsom.

- Det er den ikke. Som i slet, slet ikke. Ikke engang på den ufrivillige facon, står der.

