Mads Steffensen rykker til nytår fra DR til Podimo, hvor han skal sende "Mads & Monopolet" i et nyt format.

De seneste mange år har op mod en million danskere trofast stillet ind på DR's kanaler hver lørdag formiddag for at høre "Mads & Monopolet" diskutere små og store dilemmaer. Men i det nye år er det slut.

Radio- og tv-vært Mads Steffensen, der er vært på programmet, stopper i DR. Og han tager dilemmaerne med sig videre i et nyt format på podcasttjenesten Podimo.

Det oplyser Podimo i en pressemeddelelse.

- Det seneste år har uden sammenligning været anderledes, og det har også givet tid til refleksion over, hvordan jeg vil bruge min tid.

- Her ved årets udgang har jeg derfor valgt at stoppe i DR, siger Mads Steffensen i pressemeddelelsen.

Mads Steffensens kontrakt med DR udløber 1. januar. Det betyder også, at han ikke længere vil være at se i programmet "Kender du typen", "Fællessang - hver for sig" og "Alle mod en", hvor han også er vært.

Men allerede i løbet af januar vil den folkekære nordjyde være klar til at skyde programmet "Mads & A-holdet", som vil blive sendt hver uge, lyder det.

- Det bliver - selvfølgelig - med et skarpt panel og med danskernes dilemmaer som omdrejningspunkt, for det er min metier. Og så må vi se, hvad vi ellers kommer til at kaste ind i "Mads & A-holdet", siger Mads Steffensen.

På DR fortsætter Monopolet, men det bliver den tidligere P3-vært Sara Bro, som skal styre slagets gang. Programmet skifter i den anledning navn til "Sara & Monopolet", skriver DR i en pressemeddelelse.

Ifølge 50-årige Mads Steffensen har beslutningen ikke været nem at tage.

- Jeg kunne se ind i et nyt år, der ville ligne det forrige. Det hele blev meget sikkert. Jeg har haft åbnet alle døre og kigget ind flere gange. Så nu går jeg efter en gammel drøm om at skabe mit eget arbejdsliv.

- Selv om det selvfølgelig er angstprovokerende at lave denne manøvre, og selv om det har været en svær beslutning, så er jeg først og fremmest glad, skriver han på Facebook.

Første udsendelse af "Mads & Monopolet" blev skudt i gang for 17 år siden 6. september 2003.

Med undtagelse af et par båndede programmer har Mads Steffensen stået op hver evig eneste lørdag klokken 06 siden 2003 for at lave "Mads & Monopolet".

