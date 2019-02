Sangeren R. Kelly skal i retten 8. marts efter at være blevet sigtet for at have begået seksuelle overgreb.

Efter lang tids anklager og rygter er den amerikanske sanger R. Kelly fredag blevet sigtet for ti tilfælde af grove seksuelle overgreb.

Det skriver lokale medier på baggrund af retsdokumenter.

52-årige R. Kelly har i årevis været anklaget for seksuelt at misbruge kvinder og mindreårige piger. Rygterne er taget til de seneste uger i kølvandet på dokumentarserien "Surviving R. Kelly".

Sangeren har konsekvent nægtet alle anklager.

R. Kelly skal møde i retten i Cook County i delstaten Illinois 8. marts.

/ritzau/AP