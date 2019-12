Den 52-årige sanger R. Kelly er i forvejen sigtet for at have seksuelt udnyttet mindreårige piger.

Nye anklager er rejst mod den 52-årig sanger R. Kelly, der i forvejen er sigtet for blandt andet at udnytte mindreårige piger seksuelt.

I en føderal ret i Brooklyn, New York City, blev R. Kelly torsdag anklaget for at have bestukket en embedsmand i regeringen i staten Illinois for at anskaffe falsk identifikation til en anonym kvinde 30. august 1994.

Den dengang 27-årige R. Kelly skulle ifølge det amerikanske medie The New York Times have brugt id-kortet til dagen efter at blive gift med den nu afdøde sanger Aaliyah Dana Haughton, der dengang blot var 15 år.

Det falske id-kort skulle bevise, at Aaliyah var 18 år og dermed lovligt kunne blive gift.

Ægteskabet med Aaliyah, der blev dræbt i en flyulykke som 22-årig, blev siden hen annulleret.

Den amerikanske sanger R. Kelly er i forvejen anklaget og sigtet i en lang række andre sager.

Sangeren, der blandt andet står bag nummeret "I Believe I Can Fly", er anklaget for at have betalt en 17-årige pige 200 dollar, svarende til 1330 kroner, for at tage sit tøj af og danse foran ham på et hotelværelse i Minnesota i 2001.

Herefter skulle der have været seksuel kontakt mellem de to, men ikke decideret samleje.

Sangeren med det borgerlige navn Robert Sylvester Kelly sidder lige nu fængslet i New York, hvor han er anklaget i en anden sag, der handler om ulovlig menneskehandel med henblik på prostitution.

I sagen anklages R. Kelly for at have betalt unge kvinder og mindreårige piger for at have sex med ham, sendt dem i isolation og ofte besluttet, hvad de måtte spise, og hvornår de måtte gå på toilet.

Derudover er han sigtet for at have haft seksuel kontakt med fem mindreårige og optaget videoer med seksuelt indhold af nogle af dem.

I den forbindelse skulle han have betalt dem for deres tavshed.

I februar blev sangeren sigtet for ti tilfælde af grove seksuelle overgreb på mindreårige i årene 1998 til 2010. Tre af dem skulle være piger under 17 år.

R. Kelly har nægtet sig skyldig.

/ritzau/