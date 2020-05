I anledningen af 4. maj eller "May the fourth", som er en hyldest til "Star Wars", kan du teste dig selv her.

4. maj - eller på engelsk "May the fourth" - er en international hyldestdag til rumsagaen "Star Wars", der handler om kampen mellem de onde sith-fyrster og de gode jedi-riddere, der lever under sætningen: "May the force be with you".

Herunder kan du teste dig selv i, hvor meget du ved om "Star Wars"-universet, mens du sidder i karantæne. Svarene står nederst.

1: Hvilken skuespiller har været med i alle "Star Wars"-filmene?

a) Peter Mayhew (Chewbacca)

b) Mark Hamill (Luke Skywalker)

c) Anthony Daniels (C-3PO)

2: Guvernør Wilhuff Tarkin, øverstbefalende for Dødsstjernen, er bedre kendt under hvilket navn?

a) Darth Vader

b) Grand Moff

c) Palpatine

3: Hvilket fartøj boede Rey i?

a) "AT-AT"

b) "X-Wing"

c) "Tusindårsfalken"

4: Hvem dræbte Jabba The Hut?

a) Luke Skywalker

b) Rey

c) Prinsesse Leia

5: Hvad mistede Luke Skywalker i sin kamp mod Darth Vader?

a) Sit lyssværd

b) Sin status som Jedi-ridder

c) Sin højre hånd

6: Hvem spillede den oprindelige Chewbacca?

a) Ian McDiarmid

b) Peter Mayhew

c) Kenny Baker

7: Og hvem spillede Chewbacca i de seneste film?

a) Joonas Suotama

b) Robin Guiver

c) John Boyega

8: Hvad er admiral Ackbars kendte sætning?

a) "I find your lack of faith disturbing"

b) "It's a trap!"

c) It's not my fault"

9: Hvem adopterede Padmé Amidalas datter?

a) Bail Organa

b) Qui-Gon Jinn

c) Yoda

10: Hvad er Kylo Rens rigtige navn?

a) Ben

b) Jan

c) Kylo

11: Hvilken planet er Leia prinsesse på?

a) Tatooine

b) Alderaan

c) Naboo

12: Hvilket udtryk bliver brugt om personer, der både bruger kraftens mørke og lyse side?

a) Grå

b) Muggle

c) Sith

13: Hvilket artefakt finder Rey på Pasaana, der kan bruges som en stifinder til Sith-højborgen i "Episode IX"?

a) Et lyssværd

b) En kniv

c) En halskæde

14: Hvor mange motorer har et X-Wing-fly?

a) to

b) fire

c) seks

15: Hvornår blev "Episode IV" udgivet?

a) 2019

b) 1980

c) 1977

16: Hvilken farve har Qui-Gon Jinns lyssværd?

a) Grønt

b) Blåt

c) Rødt

17: Hvem er R2D2's modstykke?

a) 2D2R

b) C-3PO

c) BB-8

18: Hvad hedder Samuel L. Jacksons karakter?

a) Mace Windu

b) Qui-Gon Jinn

c) Nick Fury

19: Hvilken race tilhører Yoda?

a) Yodian

b) Mandalorian

c) Det vides ikke

20: Hvilken "Star Wars"-film har fået flest oscarstatuetter?

a) "A New Hope" (Et nyt håb)

b) "The Empire Strikes Back" (Imperiet slår igen)

c) "Return Of The Jedi" (Jedi-ridderen vender tilbage)

21: Hvor mange skuespillere blev brugt under Jabba The Huts kostume?

a) 1

b) 2

c) 3

22: Hvem gav FN-2187 sit nye navn, som han senere bliver kendt som?

a) Poe Dameron

b) Rey

c) Yoda

23: Hvem bliver afsløret som Reys bedstefar?

a) Obi-Wan Kenobi

b) Emporer Palpatine

c) Anakin Skywalker

24: Hvilket type panser bruger Boba Fett?

a) Sith

b) Jedi

c) Mandalorian

25: Hvilken af dronning Padmé Amidalas tjenestepiger blev brugt som lokkedue?

a) Saché

b) Sabé

c) Versé

Svar: 1:c, 2:b, 3:a, 4: c, 5: c, 6:b, 7:a, 8:b, 9:a, 10:a, 11:b, 12:a, 13:b, 14:b, 15:c, 16:a, 17:b, 18:a, 19:c, 20:a, 21:c, 22:a, 23:b, 24:c, 25:a.

/ritzau/