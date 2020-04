Dronningen fylder 80 år den 16. april. Test din viden om regentens liv, familie, uddannelse og interesser her.

Hun taler fire sprog udover dansk, har studeret på universiteter i både Danmark, Frankrig og England, har tegnet og malet hele sit liv og har været tilknyttet militæret både i Danmark og Storbritannien.

Der er meget at sige om dronning Margrethe, som i sit 80 år lange liv har lavet lidt af hvert. Test din viden om dronningen her:

1. Dronning Margrethe har i alt otte børnebørn. Hvad hedder det yngste barnebarn?

a) Prinsesse Isabella.

b) Prinsesse Athena.

c) Prinsesse Josephine.

2. Dronningen har udfoldet sig fysisk på flere måder gennem sit liv. Men hvilken af disse aktiviteter har hun ikke dyrket?

a) Langrendsski.

b) Golf.

c) Ballet.

3. Den 10. juni 1967 blev dronning Margrethe - der dengang endnu var prinsesse - gift med Prins Henrik. I hvilken kirke i København blev de viet?

a) Holmens Kirke.

b) Vor Frue Kirke.

c) Vor Frelsers Kirke.

4. Som ung studerede dronning Margrethe på flere universiteter i Danmark og udlandet - herunder Aarhus Universitet. Hvad læste hun i Aarhus?

a) Teologi.

b) Kunsthistorie.

c) Statskundskab.

5. Når dronningen er udrejst, kan udvalgte medlemmer af den kongelige familie træde i hendes sted som såkaldt rigsforstander. Hvem er senest blevet udnævnt som rigsforstander?

a) Prins Joachim.

b) Prinsesse Benedikte.

c) Kronprinsesse Mary.

6. Dronning Margrethe taler fire sprog ud over modersmålet dansk. Hvilke sprog behersker hun?

a) Tysk, engelsk, spansk og fransk.

b) Fransk, svensk, tysk og engelsk.

c) Engelsk, fransk, grønlandsk og tysk.

7. Hvilken af disse nuværende og tidligere udenlandske statsledere har ikke mødt dronning Margrethe under besøg i Danmark?

a) Boris Johnson, premierminister i Storbritannien.

b) Barack Obama, tidligere præsident i USA.

c) Recep Tayyip Erdogan, præsident og tidligere premierminister i Tyrkiet.

8. Dronningen har tegnet og malet hele sit liv. Hendes værker er blevet udstillet på flere museer. Men på hvilket af disse museer har man ikke kunnet se dronningens kunst?

a) Arken i Ishøj.

b) Trapholt i Kolding.

c) Aros i Aarhus.

9. I december 2000 døde dronningens mor, dronning Ingrid. Hun blev 90 år. I hvilket land var dronning Ingrid født og opvokset?

a) Sverige.

b) Norge.

c) England.

10. Der er tradition for, at kongehusets medlemmer har en tilknytning til Forsvaret. Fra 1958 til 1970 gjorde dronning Margrethe frivillig tjeneste i en af Danmarks militære enheder. Hvilken?

a) Søværnet.

b) Kvindeligt Flyverkorps.

c) Gardehusarregimentet.

11. I 1972 døde kong Frederik IX, og hans ældste datter, prinsesse Margrethe, måtte overtage tronen. Hvilken statsminister udnævnte hende som dronning fra balkonen på Christiansborg Slot?

a) Jens Otto Kragh (S).

b) Hilmar Baunsgaard (R).

c) Poul Hartling (V).

12. Hvad er dronning Margrethes valgsprog?

a) "Med Gud for Danmark".

b) "Gud bevare Danmark".

c) "Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke".

13. Når dronningen en dag dør, vil hun blive stedt til hvile i et kapel i Roskilde Domkirke. Her har en kendt kunstner udfærdiget et såkaldt gravmæle. Hvem er kunstneren?

a) Bjørn Nørgaard.

b) Per Kirkeby.

c) Ingvar Cronhammar.

14. Dronning Margrethe har to yngre søstre. Den ene, Anne-Marie, giftede sig som ung ind i en kongelig familie i et sydeuropæisk land. Her var hun dronning, indtil landet afskaffede monarkiet i 1975. Hvilket land?

a) Portugal.

b) Italien.

c) Grækenland.

15. På hvilket slot plejer dronning Margrethe at tilbringe foråret og efteråret?

a) Marselisborg Slot.

b) Gråsten Slot.

c) Fredensborg Slot.

Svar: 1.b, 2.b, 3.a, 4.c, 5.c, 6.b, 7.a, 8.b, 9.a, 10.b, 11.a, 12.c, 13.a, 14.c, 15.c.

Kilder: Ritzau, Kongehuset.

/ritzau/