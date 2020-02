Hvilken film vandt oscarstatuetten for Bedste Film sidste år? Og hvilken film har vundet prisen flest gange?

Natten til mandag dansk tid løber den årlige oscaruddeling af stablen i Los Angeles i USA for 92. gang.

I år er ni film med i kapløbet om hovedprisen, Bedste Film, nemlig "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917", "Once Upon a Time... in Hollywood" og "Parasite".

Men hvor godt husker du de tidligere års vindere? Og hvilke film var det egentligt der vandt?

Test din viden her.

1. Hvilken film løb med hovedprisen ved oscaruddelingen sidste år?

a) "A Star is Born".

b) "Bohemian Rhapsody".

c) "Green Book".

2. Hvad handler "Birdman", der i 2018 fik oscarstatuetten for Bedste Film, om?

a) Om superhelten Birdman, der kæmper med at fange kriminelle i New York.

b) Om skuespilleren Riggan Thomsen, der kæmper for at genetablere sin karriere.

c) Om filminstruktøren Alejandro González Iñárritu, der kæmper med manuskriptet til en film om fugle.

3. I 2017 vandt "Moonlight" prisen Bedste Film. Men prisen var ved en fejl lige ved at blive givet til en anden film først. Hvilken?

a) "La La Land".

b) "Hidden Figures".

c) "Manchester by the Sea".

4. Hvilken film skabt af en sort instruktør var den første til at vinde prisen Bedste Film?

a) "Moonlight" af Barry Jenkins i 2017.

b) "12 Years A Slave" af Steve McQueen i 2014.

c) "Precious" af Lee Daniels i 2010.

5. I 2011 var det filmen "The Kings Speech", der løb med hovedprisen. Hvilken konges talevanskeligheder handlede filmen om?

a) Kong Georg 5. af Storbritannien.

b) Kong Edvard 8. af Storbritannien.

c) Kong Georg 6. af Storbritannien.

6. Hvilken af disse film, som alle har vundet en oscarstatuette for Bedste Film, vandt tilbage i 2005?

a) "American Beauty".

b) "Million Dollar Baby".

c) "The Artist".

7. I 2002 vandt filmen "A Beautiful Mind" prisen for Bedste Film. Hvem var det nu, den handlede om?

a) Kryptoanalytikeren Alan Turing, der kæmpede med at dekryptere meddelelser under Anden Verdenskrig.

b) Fysikeren Stephen Hawkings, der led af sygdommen als.

c) Matematikeren John Forbes Nadh, der led af paranoid skizofreni.

8. Tre film har gennem tiden formået at blive hædret med hele 11 priser ved en oscaruddeling. Det gælder "Ben-Hur" fra 1959 og "Titanic" fra 1997. Hvilken film er den tredje?

a) "The Lord of the Rings: The Return of the King" i 2004.

b) "Slumdog Millionaire" i 2009.

c) "The Shape of Water" i 2018.

Svar: 1:c, 2:b, 3:a, 4:b, 5:c, 6:b, 7:c, 8:a.

Kilder: AFP, Reuters, Insider.com.

/ritzau/