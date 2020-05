Den verdenskendte cirkustrup Cirque du Soleil er hårdt ramt af coronapandemien og får nu økonomisk hjælp.

Den verdenskendte cirkustrup Cirque du Soleil vil modtage 200 millioner amerikanske dollar (1,36 milliarder kroner) i støtte fra Canadas Quebec-provins.

Det oplyser provinsens økonomiminister, Pierre Fitzgibbon, tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I henhold til aftalen forbliver Cirque du Soleils hovedkvarter i Montreal, og Quebec har sikret sig option på at kunne købe aktiemajoriteten i selskabet, hvis de nuværende ejere ønsker at trække sig ud af investeringen.

En af grundlæggeren af Cirque du Soleil, Guy Laliberte, solgte i 2015 hovedparten af aktierne til den amerikanske kapitalfond TPG Capital og dennes kinesiske partner, Fosun, for 1,5 milliarder dollar.

- Arrangementet er, at når Fosun og TPG vil sælge, så ønsker vi at have option på at kunne købe, siger Pierre Fitzgibbon.

Han understreger, at økonomiministeriet i Quebec ikke har tænkt sig at gå ind i cirkusbranchen.

- Det kan jeg forsikre jer om. Men samtidig vil jeg have kontrol over, hvem der kommer til at købe aktierne. Hvis du ikke har den klausul, kan TPG, eller hvem det nu måtte være, sælge, til hvem de vil, siger ministeren.

Cirque du Solei har på grund af coronakrisen, der blandt meget andet har lukket for stort set al luftfart, aflyst 44 forestillinger rundt om i verden.

Desuden er 95 procent af de næsten 4700 medarbejdere afskediget eller sendt på orlov, skriver nyhedsbureauet AFP.

Søndag sagde Guy Laliberte, der var med til danne Cirque du Soleil i 1984, at han planlægger at købe det tilbage sammen med en gruppe investorer.

- Vi har en god plan. Vi tror, at vi er i stand til bringe den hellige ild tilbage, sagde han.

- Men det siger selvfølgelig sig selv, at en relancering skal ske til den rette pris. Ikke for enhver pris, tilføjede han.

Cirque du Soleil er ifølge AFP tynget af en gæld på 900 millioner dollar eller over 6,1 milliarder kroner.

