Den populære tv-vært har fået en tipi i sin have, hvor hun også er i gang med at anlægge en blomstereng.

Tv-vært Puk Elgård er udemenneske med stort u, og hun planlægger derfor at være udenfor i påskedagene - så meget, som coronasituationen tillader det.

Når hun ikke er på arbejde, skal hun blandt andet sidde i sin nye tipi i haven - og måske genopdage sine kreative talenter.

Hvad skal du lave i påsken, og hvem skal du være sammen med?

- Jeg skal arbejde. Vi sender "Go' Morgen Danmark", og jeg har faktisk aldrig fri i helligdagene. Hele min ferie ligger om sommeren. Min kæreste skal også arbejde, så påske ligner hverdag hos os.

Hvad skal du lave udendørs?

- Jeg har fået en stor tipi i haven, den skal jeg være i. Jeg sover altid ude fra april til godt og vel november. Og så skal jeg i gang med mit allerførste bed i haven. Jeg skal lave en blomstereng. Det har jeg ikke forstand på, men nu prøver jeg.

Hvad skal du lave indendørs?

- Jeg skal ikke være særlig meget inde. Jeg er mest ude. Altid. Og nu hvor jeg også sover ude, så ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skal lave inde.

Har du kastet dig over nogle nye projekter, mens du har været derhjemme?

- Jeg har arbejdet dobbelt så meget, som jeg plejer her under coronakrisen, så det er ikke blevet til nye kreative sider. Men jeg gad godt genoptage nogle af de kreative ting, jeg lavede en gang. Jeg er faktisk en habil tegner, og jeg har også lavet en del keramik. Nu må vi se, om det kunne være noget, jeg kunne kaste mig over, hvis det her fortsætter.

Hvad gør du generelt for at holde humøret oppe?

- Mit humør er okay. Jeg er forvirret som så mange andre. Alle de informationer, der strømmer ud til os hele tiden, er svære at navigere i. Jeg tænker meget på alle de mennesker, der er berørte. Jeg kender en del, der må se deres livsværk smuldre.

Hvad er det første, du vil gøre, når verden ser normal ud igen?

- Så vil jeg poppe en flaske champagne på Kayak Bar i København. Det er mit yndlingssted inde i byen. Jeg vil invitere mine venner, og så skal vi sidde i solen og kigge på vandet og holde hinanden i hånden.

/ritzau/