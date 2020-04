Teatre landet over har måtte aflyse deres forestillinger som følger af forsamlingsforbuddet, der betyder, at man ikke må samles flere end ti personer. Og alle de billetter, man allerede havde solgt, skal tilbagebetales.

Men et teater tog en chance, der har vist sig at virke.

For mens flere teatre har tilbudt at ændre billetterne til en senere forestilling, så er har Husets Teater på Vesterbro i København forsøgt sig med en anden metode. Det skriver TV 2 Lorry.

»Købeloven siger, at vi skal returnere pengene for billetter til de aflyste forestillinger. Men vi har også givet folk mulighed for at donere pengene i stedet og på den måde hjælpe teatret igennem krisen. Mange har valgt at lade os beholde pengene, så jeg er glad for, at jeg turde spørge dem,« siger Laura Ramberg, der er administrerende direktør i Husets Teater.

Billede fra forestillingen Skabelsen' på Husets Teater. Foto: Henrik Ohsten Rasmussen Vis mere Billede fra forestillingen Skabelsen' på Husets Teater. Foto: Henrik Ohsten Rasmussen

Det betyder, at man i Husets Teater muligvis kan komme igennem krisen uden et alt for stort tab.

For eksempel er man forhåbentlig ikke nødt til at lave genopsætninger af forestillinger af økonomiske hensyn, og man vil formentlig kunne lave forestillinger med flere skuespillere end forventet.

Det vil være muligt at holde et højere kunstnerisk niveau, beskriver Laura Ramberg det.

TV 2 Lorry har talt med Lonnie Sørensen, der er en af de kunder, som har valgt at donere til teateret.

Dukketeaterforestillingen 'Sex og Vold' på Husets Teater Foto: Claus Bech Vis mere Dukketeaterforestillingen 'Sex og Vold' på Husets Teater Foto: Claus Bech

Hun havde købt billetter for 700 kroner, og for hende ville det være forfærdeligt at se teateret lukke ned.

Teatrene er særligt ramt, da en stor del af dem ikke er omfattet af regeringens hjælpepakker, da en stor del af deres økonomi er baseret på støtte fra staten og kommuner.

Penge, der allerede er brugt på forestillinger, før coronavirussen lagde Danmark ned.

På teatrene bruger man oftest en masse penge på en forestilling, der først tjenes ind, når billetsalget begynder.