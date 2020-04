Under stjernerne midt på Atlanterhavet spurgte Kristian von Hornsleth sig selv, om han er en anstændig person.

Den kontroversielle kunstner Kristian von Hornsleth har i mere end 20 år provokeret og skabt både forundring, fascination og forargelse med sine værker.

Den 57-årige kunstner har i den periode sagt nej til at medvirke i mange tv-programmer, for han er "allerede med i rigeligt, som ikke har med kunst at gøre".

Men da tilbuddet om at deltage i tv-programmet "Over Atlanten", hvor seks kendte danskere krydser Atlanterhavet i et sejlskib på 21 dage, slog han til.

- Det her har med sejlsport at gøre, og jeg har selv sejlet, da jeg var yngre. Og det lyder jo fantastisk med Atlanten. Måske lige indtil man så er der, siger han med en blanding af et suk og et smil.

De første dage på havet var udfordrende for Kristian von Hornsleth, men ikke på grund af søsyge som med de andre deltagere.

- Jeg var ikke bange, men der var mange fremmede lyde. Min seng var ekstremt lille, og det er næsten som at ligge i en kiste uden den ene væg.

- Når det bliver mørkt, knaser hele båden, og man kan høre vandet tæske op på skroget. Jeg brugte meget tid på at tænke: "Ej, vi sejler ind i noget, nu er der hul, hvor er redningsbåden".

- Men efter nogle dage tænkte jeg, at hvis vi gik ned, så gik vi ned, forklarer han.

Da han først havde besluttet ikke at lade sig stresse af de mange fremmede lyde og i stedet affandt sig med situationen, kunne han slappe mere af.

Men dagene gik og flød sammen, og det gav tankerne frit spil.

- At være væk fra telefoner og internet betød, at dagene bare gik. Så kom jeg i en tilstand, hvor jeg tog mig selv i at sidde og tænke over de store spørgsmål: Hvorfor har jeg haft hovedet så langt oppe i røven på mig selv? Er jeg nok sammen med min familie? Gør jeg nok for samfundet? Gør jeg det rigtige? Er jeg et anstændigt menneske? Hvad skal jeg huskes for? Har jeg fået nok ud af livet?

- Alle de mærkelige spørgsmål dukkede op. Sig mig, hvorfor får man ikke dem, når man sidder i s-toget til Høje Taastrup? Man skal sgu ud på Atlanten og sidde og kukkelure med nogle dubiøse mennesker, konstaterer han.

Svarene udeblev for Kristian von Hornsleth, men det gjorde kreativiteten ikke.

- Jeg tænkte, at bare dét at tænke de store tanker var en slags befrielse. Det er i lufthullerne i systemet, hvor man mærker det hele rigtigt. De nattevagter med natten, himlen og stjernerne.

- Lufthullerne og mødet med det store gav nogle mærkelige refleksioner over, om det man gør er rigtigt. Og det afføder en masse ideer til værker. Jeg har skrevet en masse ting, jeg vil lave.

- Det er en mærkelig blanding af at bevæge sig, være ét med naturen og så også lige rense toiletter, kaste op og lige lave kaffe. Det er på en måde umådeligt kedeligt og umådeligt interessant, konstaterer Kristian von Hornsleth.

De resterende fem deltagere er musikeren Wafande, diamanthandleren Katerina Pitzner, tv- og radioværten Anders Lund Madsen, YouTube-stjernen Julia Sofia Aastrup og kokken Jesper Vollmer.

Programmet bliver vist på Kanal 5 og Dplay søndag aften.

