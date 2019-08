Som det første medlem af det britiske kongehus udgiver prinsesse Eugenie en podcast.

Snart er det muligt at få en royal stemme i ørerne, når du lytter til en podcast.

Prinsesse Eugenie af York har nemlig - som det første medlem af den britiske kongefamilie - lanceret en podcast.

Det fortæller prinsessen ifølge Hello! Magazine på Instagram-tv, som er en funktion, hvor brugere kan uploade længere videosekvenser.

Podcasten er en del af prinsessens organisation The Anti-Slavery Collective, som kæmper for at forhindre menneskehandel.

- Vi udvikler en podcast med Freedom United (bevægelse, der arbejder mod menneskehandel, red.), og vi laver en serie under navnet "Tech Tackles Trafficking".

- Det er på tide at tale om det, som allerede fylder i folks bevidsthed. Hvis det ikke gør det nu, vil vi sørge for, at det kommer til det.

- Vi gør det for de mennesker, der ikke kan råbe eller skrige om deres situation, ligesom vi kan, siger prinsessen.

Den 29-årige prinsesse Eugenie stiftede organisationen sammen med sin veninde Julia de Boinville i 2017.

Organisationen arbejder for at øge opmærksomheden omkring moderne slaveri og forhindre menneskehandel.

- I dag er der estimeret 40,3 millioner slaver i verden, det er det højeste antal i historien.

- The Anti-Slavery Collectives mission er at bringe folk sammen. Fordi vi sammen er langt mere magtfulde og har større gennemslagskraft, siger Julia de Boinville i et uddrag af podcasten.

Prinsesse Eugenie er særdeles aktiv på de sociale medier heriblandt Instagram. Her er hun flittig til at dele nyt om både organisationen og sit eget arbejde for at mindske menneskehandel.

Prinsessen er datter af prins Andrew og hans fraskilte kone, Sarah Ferguson. Prinsesse Eugenie er barnebarn af Storbritanniens monark, dronning Elizabeth, og den tiende i arvefølgen til den britiske trone.

/ritzau/