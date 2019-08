Den norske prinsesse Märtha Louise udfordrer prinsesserollen i nyt opslag på socialt medie.

At sidde bag et kæmpe rat og have styringen over en stor lastbil er ikke nødvendigvis, hvad vi forbinder med tilværelsen som prinsesse.

Ikke desto mindre er det hverdag for den norske prinsesse Märtha Louise. Det fremgår af et opslag, som hun har delt på det sociale medie Instagram.

- Lidt unødvendig og ligegyldig info om mig: Jeg kører lastbil.

- Jeg ved, at det ikke er typisk for en prinsesse, men for at være ærlig så gør jeg en del ting, der ikke forventes af mig, skriver prinsessen, der blandt andet har uploadet et billede, hvor hun sidder bag rattet i en lastbil.

Prinsessen skriver i opslaget, at hun igennem næsten 40 år har omgivet sig med heste. At køre dem rundt er derfor en del af hendes hverdag.

- Jeg gør udelukkende de ting, som jeg kan lide at gøre. Hvem definerer, hvordan en prinsesse skal være og ikke være?, spørger hun i opslaget.

Det er langt fra første gang, at prinsesse Märtha Louise overrasker og udfordrer opfattelsen af prinsesserollen.

Vis dette opslag på Instagram Some unknown trivia about me: I drive trucks. I know it’s not very princess like, but to be honest there are a few things I do that are not expected of me. I merely do things I like doing, and who defines what is princess like and not anyway, right?Because I have been engaged with horses for nearly 40 years now, driving them around is a natural part of my every day life. In fact I love driving my truck. Especially when my kids are on board and it feels like we are going on an adventure together. What do you like doing that is not expected of you to do? PS: Ikke legg ut personnummeret ditt på Instagram... #horsebox #horses #horsesofinstagram #personnummerflause Et opslag delt af Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise) den 31. Jul, 2019 kl. 9.48 PDT

Prinsessen trådte i 2002 ud af det norske kongehus og gav afkald på sin apanage. Siden har hun blandt andet tjent sine penge som selvstændig erhvervsdrivende inden for healing og alternativ behandling.

Hun har ligeledes skrevet flere bøger blandt andet om engle og meditation, hvilket har affødt debat.

Seneste er prinsessen kommet i modvind, efter at hun er blevet kæreste med en shaman, som hun turnerer med under titlen "Prinsessen og shamanen". Det har fået flere til at kritisere hende for at bruge prinsessetitlen kommercielt.

/ritzau/