Selv om familien er flyttet til Frankrig, regner prinsesse Marie med en dansk jul.

I august flyttede prinsesse Marie, prins Joachim og deres to fælles børn til Frankrig, men julen regner de med at holde herhjemme.

Det fortalte prinsesse Marie, da hun torsdag deltog i et arrangement med Folkekirkens Nødhjælp, som hun er protektor for.

- Jeg tror, vi holder jul i Danmark, fortalte prinsessen.

Forinden havde hun hørt om velgørenhedsorganisationens arbejde ude i verden. Hun har selv været med Folkekirkens Nødhjælp i blandt andet Cambodja og Etiopien.

- Det betyder rigtig meget at rejse med Folkekirkens Nødhjælp og se deres arbejde. Jeg har altid haft fantastiske oplevelser, det er jo et stort arbejde og et imponerende arbejde. Jeg er meget stolt af at være protektor for organisationen, sagde prinsessen.

Generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen vil gerne have prinsessen med ud i verden igen.

- Prinsessen var jo med os på Folkemødet og på Skive Kaserne og har set, hvordan det foregår, og vi arbejder på at vores protektor selvfølgelig skal med ud og se det, vi laver, sagde hun.

Prinsesse Marie har blandt andet benyttet sit besøg i Danmark til at lancere en kogebog og deltage i en middag mod madspild.

