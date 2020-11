Svenske prinsesse Madeleine ville gerne have fejret jul med familien i Sverige, men det forhindrer corona.

Det er to år siden, at prinsesse Madeleine og hendes borgerlige mand, Christopher O'Neill, pakkede de royale sydfrugter og flyttede til den amerikanske delstat Florida.

Men selv om de til daglig nyder det solrige liv på den amerikanske østkyst, drømmer de altså stadig om hvid jul i familiens skød i det svenske.

Men grund af corona går de planer i vasken.

Det bekræfter det svenske hof over for magasinet Svensk Damtidning.

- Prinsesse Madeleine bor jo i Florida, og der gælder hårdere restriktioner, og dem følger familien.

- Derfor er det ikke muligt for prinsessen at rejse, og de kan ikke komme hjem over julen, siger det svenske hofs informationschef, Margareta Thorgren, til det svenske medie.

Det betyder altså, at prinsesse Madeleine, gemalen og parrets tre børn, seksårige prinsesse Leonore, femårige prins Nicolas og toårige prinsesse Adrienne, må undvære den søde juletid med familien i Stockholm.

Derudover må den svenske prinsesse også blive hjemme i Florida, mens familien fejrer hendes mor dronning Silvias fødselsdag den 23. december, hvor hun fylder 77 år.

/ritzau/