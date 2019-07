En mørkeblå sweatshirt, som prinsesse Diana altid bar i fitnesscentret, er blevet solgt for 354.000 kroner.

I år er det 22 år siden, prinsesse Diana døde i en tragisk bilulykke i Paris, men interessen for den britiske prinsesse er stadig enorm, og det gælder også hendes tidligere ejendele.

I hvert fald er en af prinsesse Dianas aflagte træningstrøjer, som hun ofte havde på, når hun besøgte sit foretrukne fitnesscenter i London, blevet solgt på auktion i den amerikanske by Boston for 53.532 dollar, skriver Hello Magazine.

Det svarer til cirka 354.000 danske kroner.

Trøjen er mørkeblå og har et logo fra flyselskabet Virgin Atlantic på maven, og den er blevet doneret af prinsesse Dianas tidligere personlige træner, Jenni Rivett.

Hun fik trøjen af Diana umiddelbart inden prinsessens død i 1997 sammen med en seddel med teksten: "Kæreste Jenni, mange kærlige hilsner fra Diana".

Sedlen blev solgt på auktionen sammen med sweatshirten, som ifølge Jenni Rivett ikke er blevet vasket, siden prinsesse Diana bar den sidst.

Jenni Rivett har tidligere fortalt, at prinsesse Diana altid havde den samme mørkeblå træningstrøje på i fitnesscentret for at forsøge at mindske interessen fra paparazzi-fotograferne, der fulgte hende døgnet rundt.

Hun har nu valgt at sætte trøjen på auktion, fordi den alligevel bare lå i et skab, og hun synes, den fortjener at blive æret.

På en seddel, som blev solgt sammen med trøjen, har Jenni Rivett skrevet:

- Jeg planlægger at bruge pengene fra auktionen på at hjælpe en familie fra Malawi. Det er jeg sikker på, at prinsesse Diana ville have været glad for.

Prinsesse Diana blev 36 år. Hun var gift med prins Charles og er mor til prins William og prins Harry.

