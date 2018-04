Dronning Ingrids Hæderslegat går i år til balletdanser Astrid Grarup Elbo og operasanger Lise Davidsen.

Amalienborg. Mandag formiddag kunne prinsesse Benedikte annoncere årets legatmodtagere af Dronning Ingrids Hæderslegat.

Det skete på Amalienborg i København, hvor prinsesse Benedikte fik selskab af de to legatmodtagere, som i år er balletdanser Astrid Grarup Elbo og operasangerinde Lise Davidsen.

Her fortalte prinsesse Benedikte om hæderslegatet, der uddeles hvert andet år.

- Min mor var meget glad for musik og dans, og for mange år siden kom denne idé frem, at der skulle laves et hæderslegat for at støtte unge kunstnere bredt i deres videre udvikling.

- Min mor var vældig interesseret i unge mennesker og deres vej fremad. At de skulle videreudvikle sig og suge viden og erfaring fra udlandet, syntes hun, var utrolig vigtigt. Så det er meningen med dette legat, lød det fra prinsesse Benedikte.

Selv er det også en stor glæde for prinsessen at få lov til at tildele legaterne i sin afdøde mors ånd, understreger hun.

- Jeg synes, det er fantastisk, at hendes minde bliver ført videre på denne flotte og helt rigtige måde, siger prinsesse Benedikte.

I år er det ottende gang, at dronning Ingrids Hæderslegat uddeles. Legaterne bliver personligt overrakt af dronning Ingrids døtre, dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og eksdronning Anne-Marie. Det sker i Tivoli den 24. juni.

Dronning Ingrids Hæderslegat er et af de største legater i Danmark målrettet unge, lovende kunstnere. Legatet er øremærket til videre studier og dygtiggørelse og er på 250.000 kroner.

Balletdanser Astrid Grarup Elbo er uddannet ved Det Kongelige Teaters Balletskole i København og danser i dag ved Den Kongelige Ballet. Hun kommer oprindeligt fra Aalborg.

Operasanger Lise Davidsen er født i Stokke i Norge og har studeret ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

