Som 15-årig mistede britiske prins William sin mor. Når det har været værst, har han støttet sig til sin kone.

Selv om det er snart 23 år siden, at britiske prinsesse Diana døde i en bilulykke, skyller sorgen stadig ind over hendes i dag 37-årige søn, prins William.

Det ramte især prinsen, da han selv blev far, fortæller han i den kommende dokumentar "Football, Prince William And Our Mental Health", som sendes på BBC den 28. maj.

- Når man har været gennem noget traumatisk i livet som ikke at have en far, eller som at min mor døde, da jeg var yngre kan følelserne pludselig komme igen, siger han i et klip fra dokumentaren, som det britiske kongehus har delt på Instagram.

Prins William var 15 år gammel, da hans mor døde i bilulykken i den franske hovedstad, Paris, med paparazzofotografer efter sig.

For små syv år siden blev han selv far for første gang til prins George. Det var en stor omvæltning i hans liv, for det betød, at han gik fra at være barn af nogle til selv at være den, der skulle passe på et barn, forklarer han.

- Der er ikke nogen ved din side, som kan hjælpe dig. Det er overvældende til tider, siger han.

Indimellem kommer sorgen helt ud af det blå, og mens han mindst venter det.

Prinsen har dog kunnet bruge sin kone, hertuginde Catherine - ofte omtalt som hertuginde Kate - som støtte.

- Catherine og jeg støtter hinanden. Vi går gennem øjeblikkene sammen og udvikler os og lærer sammen, siger han.

Ud over at være forældre til prins George har prins William og hertuginde Kate også børnene prinsesse Charlotte, der er fem år, og toårige prins Louis.

Dokumentaren er en del af initiativerne "Heads Together" og "Heads Up" om mental sundhed, som prins William står bag sammen med det britiske fodboldforbund, FA.

I klippet fra dokumentaren, som kongehuset har lagt op, taler han med den engelske fodboldspiller Marvin Sordell, der har spillet i klubber som Watford og Burnley.

Marvin Sordell voksede op uden sin far og mærkede, hvordan traumet fra barndommen skyllede ind over ham, da han selv blev forælder.

Det udtrykker prins William stor forståelse for.

- Din far ville have været meget stolt af dig. Det ville han. Jeg kan se, hvilken mand du er. Du kommer til at klare det helt fint. Og du bliver en fantastisk far, siger prinsen til fodboldspilleren.

Se klippet her: https://www.instagram.com/p/CApRAKkgjMu/

/ritzau/