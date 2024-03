Prins William er bekymret for de menneskelige omkostninger i krigen mellem Hamas og Israel.

Storbritanniens prins William opfordrer til, at krigen mellem Israel og Hamas stopper hurtigst muligt.

Det har han sagt tirsdag ifølge Reuters og Sky News under et besøg hos britiske nødhjælpsorganisationer i London, der arbejder i regionen.

- Jeg, som så mange andre, ønsker at kampene stopper hurtigst muligt.

- Der er desperat behov for øget humanitær støtte til Gaza. Det er afgørende, at der kommer hjælp ind, og at gidslerne bliver løsladt, siger han.

Det er ifølge britiske medier meget usædvanligt, at medlemmer af det britiske kongehus kommenterer på politiske situationer.

Prins William udtrykker også bekymring for de mange menneskeliv, der er gået tabt siden krigens udbrud.

- Jeg er fortsat dybt bekymret over de frygtelige menneskelige omkostninger ved konflikten i Mellemøsten siden Hamas' terrorangreb 7. oktober.

- Alt for mange er blevet dræbt, siger han.

Prins William var det første højtstående medlem af det britiske kongehus, der aflagde officielt besøg i både Israel og Det Palæstinensiske Selvstyre tilbage i 2018.

Dengang udtrykte han håb om "varig fred" i regionen.

Mens den britiske kong Charles bliver behandlet for kræft, ventes det, at prins William påtager sig mere højprofilerede forpligtelser.

I næste uge skal prins William besøge en synagoge for at høre, hvordan unge i Storbritannien håndterer had og antisemitisme.

Krigen i Gaza startede 7. oktober, da Hamas angreb Israel og slog 1200 mennesker ihjel.

Dengang kaldte kong Charles angrebene for "barbariske terrorhandlinger".

Siden har de israelske angreb resulteret i mere end 29.000 palæstinenseres død ifølge tal fra de palæstinensiske sundhedsmyndigheder.

