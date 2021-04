Med et minuts intervaller blev der 11 steder affyret 41 kanonskud fra klokken 12.00 og 40 minutter frem.

Det lød lørdag ekko af koordinerede kanonsalutter forskellige steder i Storbritannien, da militæret højtideligt hyldede prins Philip, der døde fredag, 99 år.

Med et minuts intervaller blev der 11 steder affyret 41 kanonskud fra klokken 12.00 (klokken 13.00 dansk tid). Det var i London, Edinburgh, Cardiff og Belfast samt på flådebaser, på skibe på havet og i det britiske territorium på Gibraltar.

Dronning Elizabeths ægtemand døde på Windsor Castle. Han bliver også mindet med et minuts stilhed ved sportsarrangementer lørdag. Det sker blandt andet forud for hesteløbet Grand National.

Det engelske fodboldforbund har også anbefalet, at alle spillere bærer sorte sørgebind ved weekendens kampe.

Der flages på halv på offentlige bygninger.

Britiske tv-stationer sender særlige udsendelser om prins Philips liv.

I Westminster Abbey, hvor parret blev gift i 1947, ringede den store klokke 99 gange fredag - et for hvert af prinsens leveår. Philip var den længst siddende prinsgemal i britisk historie.

Borgerne i London, hvor den britiske kongefamilies primære boliger ligger, strømmede fredag eftermiddag mod Buckingham Palace for at mindes prins Philip med blomster og håndskrevne kort. Det samme skete ved Windsor Castle vest for hovedstaden.

Der er endnu ikke blevet sat dato på begravelsen.

Prins Philip, der ville være blevet 100 år til juni, havde været syg i noget tid og tilbragte mere end en måned på hospitalet fra den 16. februar. Her blev han blandt andet behandlet for hjerteproblemer.

Kondolencetelegrammer fra verdens ledere er strømmet ind til Buckingham Palace i det seneste døgn.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, siger, at prinsen har gjort sig fortjent til taknemmelighed fra adskillige generationer.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, hylder mindet om Philip som en mand, der uden tanke på sig selv, har tjent Storbritannien og dets befolkning.

Den irske premierminister, Micheál Martin, udtrykker bedrøvelse efter Philips død og siger, at "vore tanker og vores bøn går til dronning Elizabeth og den britiske befolkning.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mindes prins Philips nære bånd til Frankrig.

Det danske kongehus oplyser på sin hjemmeside, at dronning Margrethe har sendt en personlig kondolence til dronning Elizabeth.

/ritzau/AFP