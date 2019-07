Ligesom hos tusindvis af andre unge, er spændingen i kongehuset også blevet udløst fredag, hvor Dronning Margrethes ældste barnebarn, Prins Nikolai, har fået at vide, om han har fået sit uddannelsesønske opfyldt.

Og det har sikkert vakt jubel i kongehuset. For prins Nikolai er blevet optaget på Copenhagen Business School:

»Vi kan bekræfte, at prins Nikolai er optaget på uddannelsen Business Administration and servicemanagement på CBS. Prinsen glæder sig til at komme i gang med studiet og har udtalt, at uddannelsen, der er på engelsk, skaber en bred vifte af muligheder og en god platform, når man skal videre ud i erhvervslivet«, oplyser kongehusets kommunikationsafdeling til B.T.

Dermed slutter det uventede sabatår for den 19-årige prins, der egentlig skulle have brugt året på en militæruddannelse. Ifølge kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen er det et godt signal, at prins Nikolai skal studere.

»Det er jo et tegn på seriøsitet. Det er konventionelt, og det er interessant, fordi det peger på en karriere i erhvervslivet. Det er et skridt væk fra catwalken, og det peger på, at han er bevidst om, at han skal forsøge sig selv«, siger han med hentydning til, at dronningen har oplyst, at det kun er prins Christian, der kan forvente appanage som voksen.

Dronning Margrethe og prins Joachim er da sikkert også ganske fornøjede med det nye uddannelsesvalg, efter sidste års valg.

Prins Nikolai pågyndte i august sidste år uddannelsen til reserveofficer på Hærens Sergentskole i Varde, men det var tilsyneladende ikke den unge prins’ kop te. Allerede i oktober besluttede han at stoppe.

I et interview med Euroman i juli 2018 antydede prinsen, at idéen om en militærkarriere ikke havde været helt hans egen, og i et interview med Billedbladet i år, indrømmede prins Joachim, at han havde presset sin ældste søn:

»Vi lever jo i en anden tid. Her var en situation, hvor det ikke gav mening, at han fortsatte. Når det nu er sådan, og når jeg nu har overpacet, så skal der ikke ske ham uret«, lød det fra den uheldige far.

Både Prins Joachim samt kronprins Frederik har gennemført militæruddannelser, som traditionen foreskriver for kongehusets medlemmer.

Da prins Nikolai stoppede på uddannelsen til reserveofficer, oplyste kongehuset, at han i stedet ville fokusere på sin modelkarriere, hvor han fik sit gennembrud i 2018.

Det var dog ikke al sin tid som prins Nikolai fik mulighed for at bruge på at være model. I begyndelsen af året kom det frem, at han arbejdede i milliardæren og ejendomsmatadoren Mikael Goldschmidts koncern.

»Jeg kan bekræfte, at Prins Nikolai er påbegyndt et trainee-forløb i M. Goldschmidt Holding koncernen, og at dette løber frem til efter sommeren,« udtalte ejendomsmatadoren tidligere på året til Ekstra Bladet.

Michael Goldschmidt er ifølge Berlingske Business årlige oprgørelse Danmarks 38. rigeste person med en formue på 3,2 milliarder kroner.

Desuden er han nær ven af Grevinde Alexandra og stod klar med en lejelejlighed på Store Kongensvej, da grevinden manglede en midlertidig bolig, efter hun havde solgt sin villa på Svanemøllevej i Hellerup.

Hvis prins Nikolai får succes i erhvervslivet, så vil det ikke være første gang for en dansk kongelige. Selv om der i de seneste generationer ikke har været tradition for, at kongehusets medlemmer har kastet sig ud i erhvervlivet, så byder historiebøgerne dog på et succesfuldt eksempel.

Christian X's barnebarn prins Aksel var i knap 20 år fra 1934 til 1953 direktør for handelselskabet ØK. Forinden havde han dog gjort karriere i flåden.