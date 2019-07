Prins Nikolai kan få sig noget af et kulturchok, når han efter sommerferien skal begynde at studere på Copenhagen Business School, CBS,.

Skolen, som prinsen begynder på, er nemlig en lidt uartig en af slagsen. Og dermed noget anderledes end den velrenomerede privatskole Krebs Skole og den meget traditionsrige kostskole Herlufsholm, hvor prins Nikolai har tilbragt sine første skole- og gymnasieår.

I 2015 blev CBS centrum for en sexskandale, efter elever afslørede skandaløse forhold på studiets rusture.

En kvindelig studerende fortalte til Djøfbladet, at de studerende først blev udsat for at skulle lave en vagina af et kondom, to opvaskesvampe og et plastiskglas, hvorefter de skulle stikke fingrene ind i vaginaen.

Derefter fandt en banan-seance sted:

»To af drengene skulle stå med en banan mellem deres ben. To piger skulle så sætte sig på knæ og se, hvor langt de kunne få bananen ind i munden. Fyren står op, og pigen skal ned på knæ og ­simulere, at hun sutter hans pik,« fortalte pigen, der kaldte situationen nedværdigende og sexistisk.

På rusturen skulle drengene desuden kalde pigerne for ludere og fortælle, hvilke piger de helst ville have sex med.

Rusturens aktiviteter kom frem, efter at blandt andet Københavns Universitet årene forinden også hade fået kritik for lignende forløb.

Prins Nikolai har tilbragt sine første år på henholdsvis Krebs Skole og kostskolen Herlufsholm, hvor han gik i gymnasiet. Prinsen kan derfor få sig en overraskelse, hvis rusturen på CBS bliver en vild en af slagsen, som der tidligere er set eksempler på. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Prins Nikolai har tilbragt sine første år på henholdsvis Krebs Skole og kostskolen Herlufsholm, hvor han gik i gymnasiet. Prinsen kan derfor få sig en overraskelse, hvis rusturen på CBS bliver en vild en af slagsen, som der tidligere er set eksempler på. Foto: Søren Bidstrup

Og i januar 2016 meddelte CBS, at der ikke fremover ville blive tolereret aktiviteter af 'sexistisk eller seksuel karakter, som er klare overtrædelser af CBS’ regler'.

Det blev dog tilsyneladende ikke helt overholdt, idet TV2 Lorry allerede i slutningen af 2016 kunne fortælle, at ledelsen havde fået klager fra flere studerende over årets rusture, hvor de blandt andet skulle sutte vin af en tampon.

B.T. ville gerne have en kommentar fra CBS til, hvordan man forholder sig den nye, royale studerende, og om studiet har tænkt sig at stramme yderligere op på sin praksis for rusture.

CBS er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelser.