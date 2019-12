Prinsen har købt sin egen lejlighed og skal ikke længere bo ved siden af sin farmor, dronning Margrethe.

Dronning Margrethes ældste barnebarn, Prins Nikolai, flytter fra sin lejlighed ved Amalienborg.

Han har i stedet købt en lejlighed, som ligger i kvarteret mellem Søerne og Nørreport Station i København. Den flytter han ind i 2. januar.

Det skriver Se og Hør.

- Jeg har været glad for at bo ved Amalienborg, men da jeg fik muligheden for at købe lejligheden, slog jeg til, siger prins Nikolai gennem grevinde Alexandras privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen, til Se og Hør.

- Jeg er også glad for, at lejligheden er tættere på mit studie på CBS, fortæller prinsen, der i sommer begyndte at læse Business Administration and Service Management på Frederiksberg.

Ifølge Se og Hør har lejligheden kostet 4.495.000 kroner og er 70 kvadratmeter stor.

/ritzau/