Fra tilværelsen som prins til eftertragtet i modeverdenen.

Prins Nikolai har oplevet lidt af hvert i sit relativt spæde liv.

Billed Bladet skriver, at det i en ny kinesisk tv-dokumentar om Grevinde Alexandra og hendes familie afsløres, hvordan og hvorfor Prins Nikolai i sin tid tog det modige spring ind i modeverdenen.

Det var hans agent, der tidligt fik øjnene op for Prins Nikolais potentiale, men det var først da han blev 18 år, at han rykkede på det. Her blev idéen nemlig luftet for Prins Nikolai.

I dokumentaren understreger Grevinde Alexandra, at selvom hun fortalte prins Nikolai om idéen, så var det udelukkende hans eget valg. Hun ville ikke presse ham.

Men prins Nikolai skulle ikke bruge lang tid på at overveje det, så han tog springet, på trods af, at det gav ham sommerfugle i maven. Han har nu vænnet sig til tilværelsen, nervøsiteten er efterhånden forduftet, og nu nyder han det til fulde.

»Det er rarere at være foran kameraet som model. Forskellen er, at det er noget, jeg selv gør. At være Prins Nikolai er »bare noget, jeg er født til",« udtaler han ifølge Billedbladet i dokumentaren.

I dag er han 21 år, og han har allerede lavet modelarbejde for både Dior og Burberry, mens han senest har været på forsiden af Vogue Czechoslovakia. Prins Nikolai skyder mod stjernerne i en hastig fart.

Grevinde Alexandra er født i Hong Kong, og derfor har interessen for hende været stor på de kanter. Den kinesiske dokumentar er således blevet set af mere end 20 millioner.