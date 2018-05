For første gang får Folkemødet på Bornholm besøg fra den kongelige familie, oplyser arrangørerne.

Rønne. Folkemødet på Bornholm får i år for første gang kongeligt besøg, når det afholdes i juni. Det oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

Prins Joachim og prinsesse Marie vil fredag 15. juni besøge nogle af deres protektioner, der er til stede på Folkemødet.

For prins Joachim bliver det til besøg hos blandt andet ulandsorganisationen Care Danmark, patientforeningen Diabetesforeningen og brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Prinsesse Marie vil blandt andet opleve Folkekirkens Nødhjælps minerydningsdemonstration, besøg Aids-Fondet og Beredskabsstyrelsens mobile behandlerplads.

Hos arrangørerne udtrykker man stor begejstring for det kongelige besøg til folkets møde. Det er ifølge bestyrelsesformand for Foreningen Folkemødet, Michael Valentin, i arrangementets ånd, at kongehuset deltager.

- Det er jo Folkemødets sjæl og formål at være stedet, hvor hele Danmark mødes i fællesskab på tværs af de normale skel i samfundet, og vi synes, det er helt fantastisk, at vores kongehus nu også deltager, tilføjer Michael Valentin.

