Prins Joachim fortæller, at sønnen prins Henrik får lommepenge, så han kan lære om penges værdi.

Onsdag aften toner prins Joachim for sidste gang frem på skærmen som tv-vært i sjette og sidste afsnit af DR-programmet "Prins Joachim fortæller".

Det sidste afsnit handler om symboler.

Prinsen besøger blandt andet hovedstaden i Estland, Tallinn, for at fortælle historien om det danske flag.

Han handler også i Netto for at fortælle om vores møntfod, og de symboler der er på mønterne.

Og for at blive klogere på den danske krone, besøger prins Joachim også et unavngivent sted på Sjælland, hvor alle danske mønter bliver samlet og talt op.

Her bliver prins Joachim spurgt til, om han og hustruen prinsesse Marie giver lommepenge til deres to børn, prins Henrik og prinsesse Athena.

- Vi er orienteret mod lommepenge af den simple årsag, at der er noget lærerigt i det, men også for at lære prins Henrik, at der er en vis værdi i ting.

- Den kan han få ret synligt, hvis han går ned i en butik eller en isbod, hvor få mønter kan omsættes til noget andet. Nogle gange er han stor i slaget og spørger, om han må købe en is til far og mor, fortæller prins Joachim.

I afsnittet kaster han sig også ud i rollen som nyhedsvært på radiostationen P4 Sjælland, og han er med i sendevognen, når Danmarks Radio transmitterer dronningens nytårstale.

I hvert afsnit af "Prins Joachim fortæller" har prinsen stillet skarpt på temaer som tro, demokrati, skole og symboler. Han rejser rundt i landet for at tale med mennesker, der kan gøre ham klogere på emnerne.

I tidligere afsnit har prins Joachim blandt andet åbnet op omkring sin egen konfirmation, mens han også afslørede, at han tror på Gud uden at være en flittig kirkegænger.

