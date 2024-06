Det forgangne år har været omvæltende for prins Joachim. Fredag den 7. juni fylder han 55 år og kan se tilbage på tronskifte, flytning og nyt job.

Det har været endnu et år med store forandringer privat såvel som professionelt for prins Joachim.

Fredag den 7. juni fylder han 55 år.

I begyndelsen af 2024 rykkede prins Joachim en plads frem i tronfølgen og er nu den femte i rækken, efter hans mor, dronning Margrethe, abdicerede og overlod tronen til prins Joachims 13 måneder ældre storebror, kong Frederik.

Op til tronskiftet er kongehuset blevet slanket. Blandt andet blev de kongelige titler som prinser og prinsesse frataget prins Joachims fire børn, greverne Nikolai, Felix og Henrik samt komtesse Athena, i 2020.

Det medførte en krise i kongefamilien. I et interview med den amerikanske avis The Washington Post i foråret sagde prins Joachim, at de var kommet videre.

Prins Joachim og hans hustru, prinsesse Marie, flyttede sammen med parrets børn, 15-årige grev Henrik og 12-årige komtesse Athena, sidste år fra Paris til USA, hvor prins Joachim i dag er forsvarsindustriattaché ved den danske ambassade.

- Min hovedopgave her er at bane vejen - booste, hjælpe, inspirere - for at danske forsvarsindustrier, store som små, kan komme ind i USA, sagde han i Washington Post-interviewet.

Få dage inden sin fødselsdag var prins Joacim til stede, da danske og amerikanske forsvarsvirksomheder skulle drøfte et tættere samarbejde.

Det foregik også i Washington. Et sted, hvor den royale familie lever mere anonymt.

- De færreste ved, hvem vi er, bortset fra danskere, sagde prins Joachim i The Washington Post-interviewet.

Prins Joachim har godt to år tilbage af jobbet. Men der er mulighed for forlængelse. Selv om prins Joachim ikke har boet i Danmark siden 2019, kalder han det stadig sit hjem. Og ifølge Se og Hør købte han en villa i Vedbæk sidste år.

Efter tronskiftet videreføres 25 af prins Joachims nuværende protektioner. I en årrække har han haft særlig fokus på kulturarv, på Sønderjylland og på Forsvaret.

I maj blev prins Joachim ifølge avisen JydskeVestkysten spottet i det syd- og sønderjyske. Angiveligt i gang med tv-optagelser til et nyt program, hvor han og forfatter Steffen Jacobsen vandrer langs Hærvejen.

Prins Joachim boede i en årrække også i det sønderjyske. Som niårig fik han at vide, at han en dag skulle arve Schackenborg Slot - hans storebror skulle arve resten.

- Du rækker tilbage i tiden - i det danske tilfælde mere end tusind år, sagde prins Joachim i Washington Post.

- Du er - det lyder måske mærkeligt at sige - den levende arv fra den nationale identitet.

Selv om prins Joachim arvede Schackenborg Slot, forlod han det i 2014 og rykkede nord for København med sin hustru, prinsesse Marie.

Parret mødte hinanden til et middagsselskab. Her blev de sat ved siden af hinanden, eftersom prins Joachim var den eneste, der også talte fransk.

Det var ikke andet end en hyggelig aften, har prinsesse Marie senere fortalt Billed-Bladet. Hun var i et forhold på det tidspunkt, og prins Joachim var gift med grevinde Alexandra, som han har sine to ældste sønner, 24-årige grev Nikolai og 21-årige grev Felix med.

Året efter mødte de hinanden igen. Prinsesse Marie havde derimellem afsluttet sit daværende forhold, og prins Joachim var blevet skilt.

I sommeren 2007 friede prins Joachim, og det følgende forår blev de gift i Møgeltønder Kirke i Tønder.

