En stor del af sit 50. leveår har prins Joachim brugt i Frankrig med familien. Den 7. juni fylder han 51 år.

Prins Joachim har beskæftiget sig med alt fra landbrug til veteranbiler og historiefortælling. Men som en rød tråd gennem hans liv har det franske, der også løber i hans årer, spillet en stor rolle.

Søndag den 7. juni kan prinsen fejre sin 51-års fødselsdag og se tilbage på et begivenhedsrigt år, der især har udspillet sig i Frankrig.

Prinsen og familien valgte sidste år at flytte livet sydpå.

Overvejelserne om at flytte blev sået i 2018, da den franske præsident, Emmanuel Macron, var på besøg i Danmark.

Med sig havde præsidenten en invitation fra den franske forsvarsminister.

Et eksklusivt tilbud til den danske prins om at begynde på den højest rangerede lederuddannelse i det franske militær ved militærakademiet Ecolé Militaire - som første dansker nogensinde.

Hans militærkarriere begyndte helt tilbage som rekrut i Dronningens Livregiment. Afbrudt af uddannelsen til landmand og agrarøkonom har han siden 1987 været tilknyttet militæret.

Kun 30 udvalgte officerer optages på den franske lederuddannelse, og prins Joachim takkede ja til en af de eksklusive pladser.

Det betød, at han, prinsesse Marie og parrets to børn, 11-årige prins Henrik og 8-årige prinsesse Athena, flyttede fra familiens villa i Klampenborg nord for København til Frankrigs hovedstad og prinsesse Maries fødeby, Paris.

Der skal de bo, indtil prins Joachims uddannelse er færdig denne sommer.

Om familien vender tilbage til Danmark med det samme, er dog ikke sikkert.

- Hvem ved? Hvad fremtiden byder på, er nok for tidligt at sige noget om. Der kan ske så meget, og jeg holder mulighederne åbne. Så tager vi den derfra, sagde prins Joachim til Billed-Bladet i maj.

Indtil videre har tiden i Frankrig været noget turbulent. Coronavirussets hærgen betød, at familien i marts pludselig måtte tage retur til Danmark for at få testet parrets søn, prins Henrik, der havde svært ved at trække vejret.

Heldigvis var det ikke coronavirus, men skyldtes symptomer fra hans astmatiske bronkitis.

Generelt har coronakrisen har været svær for den royale familie, har prins Joachim fortalt.

- Henrik og Athena var inden døre i flere uger, og det er ikke det nemmeste med to børn i deres alder, sagde prins Joachim til Billed-Bladet i maj.

Prinsen mødte prinsesse Marie ved et jagtselskab i Danmark i 2004.

Fire år senere blev de gift, og et lille år efter kom deres første barn, prins Henrik, til verden. Samme navn som prins Joachims nu afdøde franskfødte far.

Prins Joachims fulde navn og titel er Joachim Holger Waldemar Christian, prins til Danmark, greve af Monpezat. Han er søn af dronning Magrethe og prins Henrik og er nummer seks arvefølgen til den danske tronfølge.

Sammen med sin ekskone, grevinde Alexandra, har han også børnene prins Nikolai på 20 år og 17-årige prins Felix.

De er begge blevet hjemme i Danmark, hvor prins Nikolai studerer på Copenhagen Business School i København, mens prins Felix er i gang med 2.g på Gammel Hellerup Gymnasium.

/ritzau/